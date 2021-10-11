Высокие показатели заболеваемости: Ляшко сообщил о начале новой волны COVID-19

В Украине увеличилось число заболевших коронавирусом и это дает основание полагать, что началась новая волна коронавируса. Это произошло ранее, чем прогнозировали.
Такое заявление сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Голосу Америки".
По словам Ляшко, по своей интенсивности волна уже приближается к показателям осени 2020 года.
"Сегодня в Украине ежедневно регистрируют по 16-17 тысяч случаев COVID-19. Это высокие показатели заболеваемости", - отметил министр.
В Украине также резко возросло число госпитализаций, в некоторых регионах коек уже не хватает.
"Новая циркуляция вируса, которая и привела к этой волны, прежде всего ищет иммунонезащищенных людей - тех, кто не переболел COVID-19, или тех, кто не вакцинирован", - сказал Виктор Ляшко.
По словам главы Минздрава, ближайших к "красной" зоне повышенной опасности является Херсонская область.
"Сначала значительный рост нынешней волны был в западных областях, и мы думали, что будет повторение ситуации осени 2020 года и весны 2021-го. Но сейчас мы видим, что Черновицкая область, которая первая "загорелась" в новой волне, уже стабилизировалась. А вот восточные и южные области дают прирост. В частности, Херсонщина, которая две волны прошла, не выходя из желтого уровня, даже в оранжевый не попадала ... Сейчас она одна из первых, которая может приблизиться к красному уровню", - резюмировал он.
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