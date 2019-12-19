Выростают до 10 метров: в Украине продают рыбу с опасными паразитами

В Киеве в супермаркете продают рыбу с гельминтами (Фото: коллаж РБК-Украина)

Украинцам рассказали, как обрабатывать морепродукты из магазинов, чтобы гельминты не попали в организм

В Украине купить рыбу с паразитами рискуют не только посетители рынков и базаров, но и супермаркетов и сетей по продаже морепродуктов. Попадая в человеческий организм, малюсенькие личинки способны вырасти до громадных размеров - длинной до 10 метров.

Один из похожих случаев произошел в Киеве. Женщина приобрела в магазине возле улицы Привокзальная тушки хека и селедки, а придя домой обнаружила в них червяков. Возмущенная жительница столицы рассказала об инциденте в Facebook, после чего сотрудники супермаркета сети Flagman пообещали не оставить конфуз без внимания.

Как рассказала Мария Ковальская, она кормит ребенка трех месяцев, и рыба женщине необходима. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Через некоторое время в том же магазине купили селедку и хека, а еще скумбрию и свежего коропа, и все тушки отнесли в лабораторию Госпотребслужбы для паразитологического исследования. Врач-ихтиопатолог обнаружил в них личинку анизакида и червяков. Отмечается, что в речной рыбе коропе паразиты почти не заметны.

Как рассказали специалисты, гельминты при попадании в организм человека могут вырасти до 2 и даже до 10 метров. Они могут жить в организме годами, при этом заражается желудочно-кишечный тракт, сердечная и нервная системы. Симптомы маскируются под огромное количество заболеваний.

В Киеве в супермаркете продают рыбу с гельминтами (Фото: facebook.com/mariya.kovalskaya)

По государственным стандартам в организме рыбы допускают до 5 неживых личинок-паразитов на 1 кг съедобной части рыбы.

Если личинки живые, то прием пищи заканчивается болем в животе, тошнотой, лихорадкой.

Живыми они могут быть в случае, если рыба недостаточно просолена или промаринована. При этом при употребление суши и сашими сопряжено с повышенным риском, так как никакой обработки нет.

Личинки гельминтов обезвреживаются замораживанием или засаливанием, но если не нарушена процедура обработки.

В ресторанах говорят, что только потребитель может только сам себя обезопасить и употреблять рыбу, которую сам приготовил. Рыбу лучше дольше протушить, чем меньше. При запекании необходима температура 180 градусов и минимум полчаса готовки.

Добавим, что госорганы сейчас не инспектируют торговые точки - в Украине мораторий на проверки.

Нужно также сказать, что гельминты в организме человека в некоторых случаях могут стать причиной бронхита и пневмонии. Большинство паразитов развивается и размножается в кишечнике и вызывают расстройства желудочно-кишечного тракта, так как продукты жизнедеятельности паразитов очень токсичны.