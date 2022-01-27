Вырос без отца: что известно о призывнике из Днепра, расстрелявшего своих сослуживцев

В ночь с 26 на 27 января 20-летний призывник срочной службы Артем Рябчук расстрелял своих сослуживцев на территории завода "Южмаш" в Днепре.

В обязанности срочников входила охрана территории завода. Во время выдачи оружия Рябчук по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял весь караул военнослужащих НГУ.

После совершения преступления призывник убежал, но уже утром его задержали сотрудники правоохранительных органов. Оружие было при нем.

4 нацгвардейца погибли, еще одной жертвой стала гражданская женщина. Девушка 22 лет получила три ранения и потеряла много крови, но врачи борются сейчас за ее жизнь. Еще два нацгвардейца получили тяжелые травмы и сейчас врачи оказывают им помощь. Жизнь еще двоих человек уже вне опасности.

Кто такой Артем Рябчук

Как рассказал Антон Геращенко, 20-летний парень – призывник срочной службы из города Измаила Одесской области.

Он вырос без отца, был холост, ранее проблем с законом у него не было. До поступления на службу окончил аграрно-технический колледж. После учебы успел поработать кладовщиком.

На службу поступил осенью 2021 года. Никаких отклонений в НГУ за ним не замечали, поведение у него было нормальное и сослуживцы ничего странного за ним ранее не замечали.

Фото: Задержание Артема Рябчука

"В первую очередь перед следствием будет стоять вопрос: что послужило мотивом для того, чтобы совершить столь ужасное преступление? В первую очередь будет изучаться вопрос не поддавался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе.

А также то, как он проходил медицинскую комиссию, по выводам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию. В любом случае за массовое убийство он будет нести самое жестокое наказание", - сообщил Геращенко.