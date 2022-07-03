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Женьшень на вашем огороде: как вырастить чудо-корень

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Воскресенье 03 июля 2022 21:12
Женьшень на вашем огороде: как вырастить чудо-корень Как вырастить женьшень дома (коллаж РБК-Украина)
Автор: Никита Мельников

Полезные свойства женьшеня известны во всем мире, но заоблачные цены на это действительно чудотворное растение ограничивают круг желающих. Благодаря нашим советам вы сможете вырастить женьшень у себя дома.

Как вырастить женьшень в домашних условиях - читайте в нашем материале Styler ниже.

    Подготовка почвы

    Специалисты говорят, что женьшень - тенелюбивое растение. В природе он растет в густых лесах и не выносит солнечного света. Именно поэтому выращивание женьшеня в искусственных условиях - непростая задача, ведь нужно обеспечить полное отсутствие доступа солнечного света к растениям.

    Плантации женьшеня накрывают специальными навесами, которые не пропускают основную массу солнечных лучей.

    Место, где вы планируете сажать женьшень должно быть сухим, без лишней влаги. Лучше всего - где-то в тени или же после посадки такое место надо обтянуть специальной сеткой.

    Женьшень на вашем огороде: как вырастить чудо-корень

    Фото: Ягоды женьшеня (pixabay.com)

    Далее выбранный участок почвы следует огородить цельной конструкцией с отверстиями, чтобы влага проходила через такое ограждение. Ведь для удачного выращивания женьшеня надо снять верхние 20-25 сантиметров почвы. А также сделать подушку из гравия в уровень вокруг другой земли на участке.

    По возможности, насыпая гравий, сделайте наклон чтобы вода не задерживалась и быстро проходила сквозь корневую систему, имитируя природные условия.

    Сверху на гравий следует выложить пласт земли, взятой из леса. Поверх гравия мы используем примерно столько же грунта, так чтобы он был вровень с забором.

    Посадка женьшеня

    Корень женьшеня следует сажать примерно с наступлением первых морозов, то есть в конце октября. Женьшень сажают почкой вверх под углом 45 градусов, на глубине примерно 5 сантиметров.

    После посадки поливаем водой и накрываем наш участок десятисантиметровым уровнем сухих листьев. Чтобы листья не разлетелись по участку, нам следует их зафиксировать каким-то деревянным листом, ДСП или любым другим похожим предметом.

    Весной можно ждать первых ростков. Их надо беречь от заморозков. Уход за женьшенем несложный - его надо поливать раз в неделю, когда жарко.

    Женьшень на вашем огороде: как вырастить чудо-корень

    Фото: Женьшень перед цветением (facebook)

    Полезно проводить мульчирование - покрытие земли слоем органических (или неорганических) остатков.

    Только через четыре года можно вырастить женьшень, который будет приносить плоды. Благодаря ним, можно его в дальнейшем размножить. Цветение женьшеня происходит в июне и продолжается в течение двух недель.

    Неприметные цветки имеют слабый, но очень приятный аромат. Плоды начинают вызревать в августе. В этот период за ними необходимо следить, так как их могут съесть мыши.

    Плоды, которые собрали, перетирают вручную. Таким образом, семена отделяют от мякоти и промывают.

    Конечно, домашний женьшень будет не так полезен, как дикий, но 70% его полезных свойств сохраняется.

    Вот так женьшень растет на плантациях в Южной Корее:

    Женьшень на вашем огороде: как вырастить чудо-кореньЖеньшень на вашем огороде: как вырастить чудо-кореньЖеньшень на вашем огороде: как вырастить чудо-корень

    Скриншот видео: плантация женьшеня

    Почему женьшень такой полезный

    Женьшень считается "эликсиром молодости", ведь его положительное влияние на человеческий организм было обнаружено еще задолго до научного исследования.

    На сегодня вы можете найти более 5000 научных публикаций на тему пользы женьшеня.

    Лечебные свойства растения:

    • Благодаря женьшеню нормализуется работа всех систем организма, особенно защитная функция. Повышается иммунитет, из-за чего он рекомендуется к употреблению в период повышенного риска заболеваний.
    • Согласно традиционному представлению жителей Востока - женьшень является "тонизатором" долговременного действия, полезные элементы, которого откладываются в организме на долгий период.
    • Большинство докторов рекомендуют женьшень почти всем пациентам, для борьбы со стрессами, нормализации нервной системы и сна.
    • Китайские диетологи рекомендуют добавить женьшень в свой рацион людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
    • Исследования показали, что женьшень нормализует уровень сахара в крови.
    • Женьшень обладает антиоксидантными свойствами, поэтому прекрасно подходит для борьбы со свободными радикалами.
    • Женьшень улучшает общее физическое состояние и сексуальную активность, но его не следует рассматривать, как афродизиак быстрого действия, ведь полезные элементы имеют накопительный характер.
    • Большое количество исследований говорит о том, что женьшень способствует уменьшению раковых опухолей.

    Женьшень на вашем огороде: как вырастить чудо-корень

    Корень женьшеня очень ценный (фото: pixabay)

    Ранее мы писали, что женьшень считается лучшим растением для молодости и красоты. Он разглаживает морщины и возвращает коже сияние.

    Также читайте, как вырастить дома имбирь из корня. Оказалось, это очень красивый цветок.

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