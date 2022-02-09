Выращиваем укроп и петрушку на подоконнике: посадите зелень уже сейчас

Как вырастить укроп на подоконнике

Для этого вам понадобится 5-8 недель. Причем посадить его можно прямо сейчас, но придется немного подсвечивать фитолампами (это делают с октября до ранней весны), пишет Kitchendecorium.

Возьмите:

горшок или контейнер глубиной 15-20 см, с дренажными отверстиями,

грунт для комнатных растений и желательно садовый грунт,

воду в спрее,

лампы для досветки растений,

семена.

Какие сорта выбрать

Если хотите быстро получить зелень или зонтики с семенами для консервации, выбирайте ранние сорта (Грибовский или Гренадер). Урожай будет быстрым но не "густым", на 4-6 листьев, после появления которых укроп быстро начнет цвести.

Среднеспелые сорта (Ришелье, Амбрелла, Кибрай) дадут зелень дней на 10 позже, но ее будет больше (6-10 листьев).

Позднеспелые кустовые сорта (Аллигатор, Буян) дают урожай позже, но зато самый богатый на листья (более 10).

Как посадить, прорастить и ухаживать за укропом

Подготовьте семена, замочив в теплой воде на 24-48 часов, меняя ее каждые 12 часов. Семена, которые остались на поверхности воды, отберите и выбросьте. Процедите остальные семена через марлю и высушите. Подготовьте грунт, засыпав на дно горшка или контейнера 2-3-сантиметровый дренажный слой керамзита. Смешайте садовую землю (если такая есть, ее готовят с осени) с грунтом для комнатных цветов. Если садовой земли нет, сдобрите покупной грунт биогумусом в пропорции 1:4. Помните, чем рыхлее почва, тем лучше. Оросите землю водой из пульверизатора, проройте в ней небольшие канавки глубиной 1-1,5 см, посейте семена, слегка присыпьте землей и опять увлажните водой из пульверизатора. Накройте горшок полиэтиленовой пленкой или пакетом и оставьте прорастать на неделю в темном месте, где температура воздуха не превышает 18-20 градусов. Когда появятся всходы, выдерните лишние ростки, чтобы оставить интервал 3 см, а затем поставьте горшок на подоконник. Создайте дополнительное освещение (с марта по август достаточно хорошо освещенного подоконника). Зимой искусственное освещение растений люминесцентными лампами должно длиться не менее 12 часов в день. Установите их на высоте 50 см от посевов.

Теперь остается только поливать отстоянной водой комнатной температуры и готовиться собирать урожай.

Как вырастить петрушку на подоконнике

В целом принципы выращивания укропа и петрушки схожи, но последняя менее требовательна. При этом зелень петрушки можно получить, как из семян, так и из корня.

Какие сорта подойдут для подоконника

Выберите раннеспелые сорта, которые дают урожай раньше других на 10-14 дней. Это может быть "кудрявая" петрушка Москарузе и Астра или "плоская" петрушка Иринка, Итальянский богатырь, Лайка, Плайн.

Садим и проращиваем петрушку из семян

Заверните семена во влажную марлю и оставьте их на 2-3 дня прорастать в теплом месте, затем отожмите марлю и просушите семена. Подготовьте грунт (такой же, как и для укропа) и хорошенько его увлажните. Проройте канавки 0,5-1 см и часто посейте семена, присыпьте землей и снова увлажните. Оставьте посевы в тепле (при температуре 19-20 градусов) до появления первых всходов, они появятся примерно на 14-20 дней. В это время поливать посев нужно через день понемногу, а накрывать емкость не обязательно. После появления всходов, прорвите петрушку, оставив интервал 4-5 см. Петрушку поливать нужно умеренно, дожидаясь просыхания почвы. Зимой зелень нужно подсвечивать люминесцентной лампой. Установить лампы можно на высоте 50-60 см, а светить они должны не менее 8 часов в день. Первый урожай можно собирать через 2 месяца после прорастания всходов.

Из корнеплодов петрушку выращивать проще и быстрее. Возьмите емкость глубиной 15-20 см, грунт и плотно посадите в него коренья, оставив только головки. Теперь останется дождаться появления крепкой зелени.