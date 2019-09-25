Выпрыгнул из окна и упал на украинца: детали происшествия в Польше

Поляк выпрыгнул из окна и упал на украинца (Коллаж РБК-Украина)

Молодой гражданин Украины просто сидел на лавочке возле дома

В Варшаве, Польша, из окна многоэтажного дома выпрыгнул местный житель и приземлился прямо на украинца, который сидел на скамейке под окнами здания. Трагедия произошла поздно вечером в воскресенье, в самом центре столицы Польши.

Как сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на польские издания, около 11 часов вечера из окна 18-го этажа выпрыгнул 26-летний мужчина. На лавочке под домом в это время сидел 18-летний гражданин Украины. Самоубийца спикировал прямо ему на голову.

В результате инцидента, местный житель погиб на месте, а украинца экстренно госпитализировали. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Он потерял сознание и у него диагностированы тяжелы травмы головы. На данный момент он находится в реанимации, и врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь гражданина Украины.

По предварительным данным, 26-летний погибший арендовал в многоэтажном доме квартиру на сутки. Вся обстановка в квартире указывала на то, что мужчина готовился совершить самоубийство. Окно было открыто настежь, а возле него стоял пуфик.

За несколько минут до инцидента, на скамейке вместе с гражданином Украины сидел еще один человек, предположительно девушка. Она встала и ушла буквально за несколько секунд до того, как самоубийца совершил свой роковой прыжок из окна.