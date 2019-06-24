Выполнял боевое задание: в зоне ООС погиб 30-летний боец "Айдара"

На Донбассе, в зоне операции Объединенных сил, военные обнаружили тело бойца, который погиб 22 июня во время выполнения боевого задания. Об этом сообщили на странице ООС в социальной сети Facebook.

Погибший – боец 24-ой отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого Анатолий Сорочинский с позывным "Жмурик". Сорочинскому было 30 лет, и он был родом со Львова. На войну ушел добровольцем, несколько лет был бойцом "Айдара".

Побратимы Анатолия Сорочинского сообщили, что он погиб во время выполнения боевого задания 22 июня - около 18:00 он подорвался на противопехотной мине.

Для того, чтобы обнаружить и вывезти его тело из опасной зоны, была задействована поисковая группа из 7 человек. Для безопасного поиска был согласован трехдневный режим тишины.

Анатолий Сорочинский погиб на Донбассе 22 июня

"Продолжается подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского героя", - сказано в сообщении штаба Объединенных сил.

Напомним, ранее мы сообщали все детали о трагической гибели на Донбассе командира разведки.

А также рассказывали о том, что на фронте погиб молодой разведчик с позывным "Механик".