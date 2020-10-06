Выплат не будет: семье врача, который стал символом борьбы с COVID-19, отказали в компенсации

Семье тернопольского врача Ивана Венжиновича, который стал символом борьбы с коронавирусом и чье лицо размещено по всей Украине билбордах, отказали в компенсации. Виной тому стал негативный ПЦР-тест, который сделали Венжиновичу накануне его смерти.

Врач Иван Венжинович стал известным после того, как его фотография появилась во всех городах Украины на плакатах с подписью "Спасибо за жизнь". Он стал символом борьбы с COVID-19, но именно эта болезнь его и погубила. Детали сообщает "Радио Трек".

Венжиновича госпитализировали в Почаевскую районную больницу с двухсторонней пневмонией в понедельник, 28 сентября. Однако врачам не удалось его спасти и через три дня он умер от тромбоэмболии легочной артерии. При поступлении в больницу ему сделали тест на коронавирус, но он оказался негативным. Родные медика шокированы, так как у него были все симптомы COVID-19 и заразиться он им мог, как и другие врачи – на работе. По закону семьям врачей положена компенсация, но родным Венжиновича отказали, так как тест не подтвердил у него заражение.

"Для нас это первая утрата среди медиков. Ее тяжело пережить не только мне, но и всем нашим коллегам, потому что это был очень хороший человек. Иван Федорович поступил в больницу как пациент с пневмонией и через три дня умер. Знал прекрасно его семью - жена в больнице работает заведующей лаборатории, у них двое детей. Сын продолжает учиться на медика, дочка еще в школе – 8 класс. Компенсация его семье не будет выделена, не имеем права. Отпускные будут насчитаны, все в соответствии с законодательством", - подтвердил информацию Главный врач Почаевской районной больницы Богдан Кучер.

Стоит отметить, что в данной больнице Венжинович проработал более 25 лет терапевтом.

По закону, компенсация от государства составляет 1 576 000 гривен для семей медработников, который погибли от коронавируса и заразились во время исполнения служебных обязанностей. Если медицинский работник заразился и умер не во время работы с больными с COVID-19, то компенсация составляет 210 тысяч гривен. Однако и эту компенсацию родные Венжиновича не получат, так как его тест был отрицательным.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер врач, который стал символом борьбы с COVID-19 в Украине.