Вынуждена была применить нож: под Киевом женщина зарезала экс-возлюбленного

В Киевской области женщина зарезала ножом своего бывшего сожителя. Как она объяснила полиции – она действовала в рамках самообороны. Детали происшествия рассказали в пресс-службе полиции Киевской области.

Трагедия разыгралась в селе Безугловка Згуровского района. Жительница Яготина приехала в дом своего бывшего сожителя и его родителей по приглашению экс-возлюбленного. Как она объяснила – они вместе уже не проживают, но он попросил ее помочь по хозяйству.

После всей сделанной домашней работы, хозяин решил отдохнуть и отпраздновать. Во время застолья бывшие сожители употребляли алкоголь. В какой-то момент между ними возникла ссора. После этого мужчина ушел куда-то, а женщина легла спать. Когда он вернулся – начал избивать бывшую сожительницу. Она стала убегать и по дороге схватила кухонный нож. Во дворе она, защищаясь, ударила бывшего мужа. Рана оказалась смертельной, и мужчина скончался на месте.

Под Киевом женщина вонзила в экс-возлюбленного нож (Фото: Национальная полиция)

На место происшествия прибыла полиция и следственно-оперативная группа. Женщину задержали и на данный момент следователи проводят следственные эксперименты, чтобы опровергнуть или подтвердить слова женщины о самообороне. Орудие убийство было изъято.

По факту убийства открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Если вина женщины будет доказана, то ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

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