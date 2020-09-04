Вынудил сделать аборт: украинская певица шокировала откровением о муже

Екатерина Бужинская (фото: facebook.com)

Екатерина Бужинская откровенно рассказала про мужа-тирана, который был ее продюсером

Украинская певица Екатерина Бужинская сделала ряд громких признаний про ужас, который ей пришлось пережить около двадцати лет назад. Артистка рассказала про первого мужа-продюсера Юрия Квеленкова, который превратил ее жизнь в настоящий ад.

Продюсером талантливой девочки из Черновцов Квеленков стал, когда ей было всего 14, а ему - 34. Когда Кате исполнилось 19 лет, она стала его женой. Еще через год певица прославилась на всю страну благодаря песне "Лед". Но за славу пришлось платить очень дорого, рассказала Бужинская в программе "Зірковий шлях".

Для Кати это были первые отношения, и как реагировать, она не знала, принимала абьюзивные отношения как норму. Когда же она забеременела, Квеленков отправил на аборт.

"Помню доктор меня умоляла: "Боже, девочка, не делай этого. А если у тебя больше никогда не будет детей?". - "Да я и сама не хочу" - рыдала я. Они там плакали все вместе со мной. Это был шок", - призналась Бужинская.

Юрий Квеленков, экс-муж Кати Бужинской (фото: соцсети)

Экс-супруг мог запросто унизить Катю при гостях, поднять на нее руку.

"Однажды у нас в гостях собрались известные артисты. Был какой-то спор. Для того, чтобы унизить меня, он взял бокал шампанского и у всех на глазах вылил мне на голову", - шокировала артистка.

Поводом для скандала могло быть что угодно. К примеру, если певица брала трубку, когда мужу звонили неизвестные женщины.

Однажды она даже хотела уйти в монастырь. Но все же решилась и подала на развод. Скоро певица встретила новую любовь, хирурга Владимира. У них родилась дочь Алена. Малышка родилась раньше положенного, и за ее жизнь пришлось бороться врачам.

Катя Бужинская с отцом дочери Алены Владимиром (фото: соцсети)

Певица говорит, что это был ее грех. Ведь Владимир ради нее ушел от жены.

"Я не должна была начинать отношения с мужчиной, у которого была семья. И за это я серьезно поплатилась", - откровенно рассказала Бужинская.

Но отношения с Владимиром разрушились почти сразу. Сейчас певица счастлива в браке с болгарским бизнесменом Димитаром, которому родила двойняшек - Катю и Диму. Вместе они уже шесть лет.

Катя Бужинская с болгарским бизнесменом Димитаром (фото: соцсети)

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