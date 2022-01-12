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"Вылил в лицо горячий чай": экс-Зианджа рассказала о конфликте с Максом Барских и другими звездами

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Среда 12 января 2022 18:32
"Вылил в лицо горячий чай": экс-Зианджа рассказала о конфликте с Максом Барских и другими звездами Коллаж РБК-Украина: певица-трансгендер Zi Faamelu рассказала о конфликте с Максом Барских
Автор: Styler

Певица-трансгендер Zi Faamelu, ранее известная как Зианджа, рассказала поклонникам шокирующие подробности своей жизни. Спустя много лет она впервые призналась о конфликте с Максом Барских и другими звездами.

Об этом Zi Faamelu написала в своем Instagram.

По ее словам, клипмейкер Алан Бадоев, певец Макс Барских и продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский разрушили ей музыкальную карьеру. А началось все еще в 2009 году, когда Zi Faamelu была Борисом Апрелем, который принимал участие в шоу "Фабрика звезд 2".

Продюсером шоу выступила известная певица Наталья Могилевская. Интересно, что после проекта артистка также стала продюсером Бориса Апреля.

&quot;Вылил в лицо горячий чай&quot;: экс-Зианджа рассказала о конфликте с Максом Барских и другими звездами

Скриншот с Instagram

Zi Faamelu говорит, что в то время все считали Бориса Апреля конкурентом, поэтому "делали все, чтобы избавиться". При этом Наталья Могилевская знала об этом и всячески способствовала этому.

"Могилевская была подругой Бадоева и состояла в доле от прибыли с Барских, поэтому согласилась на это, тем самым перестав заниматься со мной как продюсер", - написала Zi Faamelu.

По ее словам, раскол произошел с клипа "Космос прием", который снимал Бадоев. Клипмейкер сделал совсем не то, что ожидала певица и результат шокировал все команду.

&quot;Вылил в лицо горячий чай&quot;: экс-Зианджа рассказала о конфликте с Максом Барских и другими звездами

Скриншот с Instagram

Она добавила, что тогда не замечала манипуляций Могилевской, а рядом не было человека, которому можно было бы доверять.

Также Zi Faamelu призналась, что во время одной из стычек с Максом Барских певец вылил ей в лицо горячий чай и назвал "педиком".

&quot;Вылил в лицо горячий чай&quot;: экс-Зианджа рассказала о конфликте с Максом Барских и другими звездами

Скриншот с Instagram

Она также вспомнила, как Могилевская ее ущемляла из-за возраста.

"Она получала удовольствие относившись ко мне, как к глупой малолетке. И долго не отпускала с контракта, плевав, что я нахожусь в депрессии и прожигаю лучшие годы", - отметила Zi Faamelu.

Певица также рассказала, что ей пришлось принимать таблетки для похудения, в составе которых был амфетамин. Все началось с того, что известные стилисты устроили ей травлю по поводу веса и убедили принимать эти таблетки.

&quot;Вылил в лицо горячий чай&quot;: экс-Зианджа рассказала о конфликте с Максом Барских и другими звездами

Скриншот с Instagram

Также на вес певицы обращала внимание и Могилевская, которая всегда говорила об этом. По словам Zi Faamelu слезть с таблеток ей помогла подруга. А полностью восстановиться она смогла только через 2 года.

Напомним, Zi Faamelu призналась, делала ли операцию по смене пола.

Ранее Zi Faamelu рассказала, почему на 10 лет отказалась от сцены.

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