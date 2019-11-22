Когда в Украине потеплеет: синоптик дала неутешительный прогноз

Погода в Украине в ближайшие дни принесет неприятные сюрпризы в виде сильных морозов, дождей и даже мокрого снега. Однако, по словам синоптика Наталки Диденко, потепление уже близко. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Наталка Диденко сообщила, что в ближайшие дни в Украине будет холодно, но уже с 28 ноября температура воздуха снова пойдет вверх и в стране потеплеет.

"Мощный восточный антициклон с красивым киношным именем Quincy на выходных и дальше нас будет морозить, но – дудки. Потепление я уже вижу, прогностические модели указывают на увеличение осадков и потепление с 28 ноября", - обрадовала синоптик украинцев.

Она отметила, что в ближайшие сутки ночная температура воздуха опустится ниже -10 градусов.

"Поэтому 23-24 ноября в Украине ожидается ночью -3 -9 градусов, местами -9 -12 градусов, а в дневные часы будет тоже не июль, от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Выше ожидается температура в западных областях: днем +1 +5 градусов, на Закарпатье и на юге Крыма +4 +10 градусов", - сообщила Диденко.

Карта погоды

Она предупредила, что без дополнительных погодных катаклизмов не обойдется и стоит ожидать сильный ветер и снег.

"Сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер будет создавать опасность на Западе, Востоке, особенно в Приазовье. Осадки на выходных маловероятны, так как антициклон. Только завтра в западных областях есть вероятность местами небольшого снега, дождя – словом, слабые осадки. И между прочим, где осадки и низкая температура воздуха, там и гололедица. Водители, которые едут на Запад Украины, и не думайте без зимней резины путешествовать, может быть опасно", - предупредила синоптик.

В Киеве на выходных ожидается сухая, но ветреная и холодная погода. Днем ожидается небольшой мороз.

"В Киеве 23-24 ноября осадков не ожидается, ветер уже не будет штормовым, но все же порывистым. В ночные часы – мороз, -4 -10 градусов. В дневные часы в столице ожидается от 2 мороза до 2 тепла. Завтра, в годовщину Голодомора, Солнце заходит в 16 часов 4 минуты, как раз, когда надо зажигать свечи. Будет холодно, в Киеве до 3-4 градусов мороза, да и еще с порывистым ветром. Оденьтесь теплее", - написала Наталка Диденко.