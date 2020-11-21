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Выгнали из больницы с COVID-19? Новые детали смерти пенсионерки под Черниговом

Автор: Владимир Костырин

Скандал из-за смерти пенсионерки, которую выгнали из больницы под Черниговом, обрастает новыми подробностями. Врачи центральной райбольницы в Бобровице утверждают, что 74-летняя женщина сама написала заявление о выписке, однако знакомые погибшей такую версию опровергают.

По словам местной жительницы, которая присматривала за Катериной Ивановной Самусь, она действительно могла болеть COVID-19. Об этом передает "Обозреватель".

Татьяна Дерека отметила, что симптомы указывали именно на коронавирус, хотя ПЦР-тест показал отрицательный результат.

Катерина Самусь проживала одна, ее единственная дочка проживает за границей. Пожилая женщина сильно заболела и пыталась обратиться к семейному врачу.

"Скорая приехать тогда отказалась, сказали дать ей корвалол и идти к семейному. Я нашла доктора, которая пришла уже 4 ноября утром. Врач, прослушав ее, сказала, что нужно срочно вызывать скорую и везти в больницу. У нее застой в легких", - рассказала Татьяна.

Рентген показал, что у пенсионерки не работает правое легкое. Ее состояние было тяжелым, женщина постоянно задыхалась, а капельницы и кислород, которым ей давали дышать в инфекционной больнице, никак не помогали.

Затем вторая сиделка рассказала, что врачи решили выписать Самусь. Якобы появился приказ руководства больницы освобождать места для тяжелых пациентов и тех, кто находится в средней тяжести.

"А Катерину Ивановну посчитали легкой. Ее выписали, вещи выставили через окно. Она села на лавочку, еле дышит, ее всю трясет. Я говорю, что до дома ее в таком состоянии не доведу. Такси сюда ехать не хочет, потому что это ковидная больница. "Скорая" ехать не хочет", - говорит Дерека.

В итоге пенсионерку все же согласились вернуть в эту же больницу, но 12 ноября женщина скончалась.

После того как история получила широкий резонанс, врачи медучреждения в своем объяснении написали, что якобы пожилая женщина сама собственной рукой написала заявление на выписку.

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"Получается, что женщина, которая больна, задыхается, идти не может, трясущейся рукой пишет заявление на выписку? Я такого заявления не видела, и ничего подобного она не говорила. А медики ничего нам не сообщали. Если вдруг и есть какой-то документ, то, скорее всего, они ей его подсунули", - возмущается Татьяна.

Пенсионерку выгнали из больницы под Черниговом на улицу (фото: скрин с видео)

Напомним, что 18 ноября в Черниговской ОГА отреагировали на скандал и поручили провести служебное расследование в больнице, а также обратились в полицию.

Ранее мы писали о том, что в Черкассах ситуация с COVID-19 в больницах критическая - не хватает мест, кислорода и медиков.

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