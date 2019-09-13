Выгнал жену и сына из дому: Седокова увела из семьи 27-летнего спортсмена

Анна Седокова закрутила роман с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который играет за российские "Химки". О том, что у 36-летней певицы появился новый возлюбленный, она уже давно намекала в соцсетях. Кроме того однажды папарацци поймали парочку на отдыхе.

Но совсем недавно у супруги баскетболиста Саны, которая была с ним девять лет, лопнула терпение. Девушка рассказала, что подозревала о романе уже давно, но все надеялась, что он одумается и вернется в семью. Последней же каплей стало то, что Янис выгнал ее из дому с маленьким ребенком.

Спотрсмен заблокировал банковские счета Саны, требует развода и хочет забрать все имущество, оставив когда-то любимую супругу и маленького сына ни с чем.

Янис Тимма (фото: instagram.com)

Сана написала в соцсетях гневный пост, рассказав о несправедливости со стороны супруга и назвав разлучницу самыми последними словами.

"Разве эта пот*скуха с тремя детьми от трех разных мужчин стоит того?", - спрашивает Сана.

Стоит отметить, что Янис первым нарушил молчание. Он подтвердил, что расстался с супругой Саной еще весной, и в его жизни теперь открывается новая глава.

Анна Седокова и Янис Тимма

Позже сама Седокова попыталась отмыться от вылитой на нее в последнее время грязи. Кроме того певица упрекнула соперницу в алчности и в желании хайпонуть на этой ситуации.

"Комментировать не считала нужным, пока не позвонили и не заплакали родители. Иногда алчность и желание заполучить денег побольше творят страшные вещи. Я прошу вас не верить в этот бред. Янис - самый добрый и порядочный человек, которого я встречала", - написала экс-ВИА Гра.

Янис Тимма и его жена Сана (фото: instagram.com)

Супруга спортсмена разразилась в ответ гневным постом, назвав певицу позором для своей семьи.

"Не надо изображать из себя ангела, в то время как ты являешься самой большой сук*й во всей России. Наши родители тоже плачут, а ты - позор для своей семьи!" - написала Сана.

Янис Тимма с сыном (фото: instagram.com)

Напомним, что Анна Седокова воспитывает троих детей. Дочь Алину она родила в 2004 году от украинского футболиста Валентина Белькевича. В 2011 году родилась Моника от бизнесмена Максима Чернявского. А в 2017 родился сын Гектор от предпринимателя Артема Комарова.

Напомним, ранее мы писали о том, что Анна Седокова поразила признанием о школьных годах.