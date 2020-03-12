Как выглядят легкие умершего от коронавируса: в сети показали шокирующие фото

Коронавирус 2020 стремительно распространяется по планете и уже добрался до Украины. Чтобы защитить себя от болезни следует выполнять правила безопасности, иначе могут возникнуть не самые приятные последствия. Об этом информирует Daily Mail.

Так в сети появились рентгеновские снимки и сканы компьютерной томографии с изображением легких, которые принадлежали заболевшему коронавирусом. Радиологическое общество Северной Америки опубликовало снимки легких 44-летнего жителя Китая, работавшего на рынке в Ухане и умершего от COVID-19.

Китаец поступил в больницу в декабре 2019 года, поскольку около двух недель у него наблюдался сильный кашель и высокая температура. По итогу врачи диагностировали пневмонию и острый респираторный дистресс-синдром. Помочь пациенту не удалось, он скончался неделю спустя.

Коронавирус 2020 - как выглядят легкие больного

На фото видны все увеличивающиеся со временем белые пятна в нижней части дыхательных органов. Радиологи называют это симптомом "матового стекла", который отражает различные патологические изменения в легочной ткани.

Отмечается, что на фото заметно присутствие жидкости в легких мужчины, которое постепенно становится все более выраженным (проследить можно по изображению).

Напомним, что украинка из Китая рассказала о ситуации с коронавирусом. По ее словам, эпидемия пойдет на спад.

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