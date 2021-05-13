Появились впечатляющие фото из салона казахского самолета на рейсах в Киев

Авиакомпания Air Astana, которая выполняет рейсы в украинскую столицу, считается лучшей в Центральной Азии (согласно рейтингу Skytrax). Казахстанский авиаперевозчик осуществляет полеты по маршруту Киев-Алматы-Киев в эконом- и бизнес-классах, используя в настоящее время среднемагистральные самолеты Airbus A320 и A321.
Как выглядит сервис авиакомпании, показано в фотообзоре на сайте avianews.com.
Большинство мест в эконом-класе можно выбрать бесплатно. Доплата потребуется за размещение в аварийном ряду, где расстояние между креслами больше. А в бизнес-классе выбор любого доступного места бесплатен.
Салон Airbus A320neo Air Astana (фото: avianews.com)
Пассажиры эконом-класса могут взять в салон одно место ручной клади (8 кг, габариты чемодана в пределах 56х45х25 см), пассажиры бизнес-класса - 2 места ручной клади. Дополнительно сверх нормы все пассажиры могут взять небольшую дамскую сумку или рюкзак для ноутбука, фотоаппарат, верхнюю одежду.
В некоторых новых самолетах семейства A320neo, которые Air Astana использует на рейсах в Киев, по всему салону размещены одинаковые кресла по схеме 3+3. Эти сидения новой конструкции с тонкими спинками, что сохраняет по несколько сантиметров пространства для ног. В Airbus A320neo в салоне установлены 156 мест.
Перегородка в самолете Air Astana, которая разделяет эконом и бизнес-класс (фото: avianews.com)
На среднемагистральных рейсах (к ним относятся рейсы из Киева в Алматы и Нур-Султан), компоновка кресел зависит от типа самолета. На авиалайнерах A320 и некоторых новых A320neo в салоне бизнес-класса установлены более широкие кресла по схеме 2+2. В нескольких новых A320neo во всем самолете стоят одинаковые кресла по схеме 3+3.
Кресла в носовой части самолета для пассажиров бизнес-класса / Подушки на креслах эконом-класса (фото: avianews.com)
В каждом сидении размещен экран развлекательной системы (доступна на английском, казахском и русском языках). Доступа в интернет в полете нет. На экран системы также можно вывести информацию о полете.
Под экраном в каждой кресле размещен разъем USB, с помощью которого можно зарядить смартфоны. Под сидением - полноценные электрические розетки, которые можно использовать для зарядки ноутбуков.
Развлекательная система с USB-разъемом для телефонов и розеткой под сидениями в самолете Airbus A320neo Air Astana (фото: avianews.com)
Есть питание в трех классах. В эконом на рейсах в Киев Air Astana предоставляет ланч-боксы с двумя видами горячего питания на выбор, салатом, булочкой и набором казахстанского шоколада. Из напитков доступны чай, кофе, вода, пиво, вино, соки и сладкие газированные напитки.
Питание в самолетах Air Astana (фото: avianews.com)
В бизнес-классе доступен тот же выбор напитков и более расширенное меню горячих блюд. Их дополняет десерт, салат, несколько видов хлеба. Все подают в фарфоровой или стеклянной посуде с металлическими приборами.
Питание в самолетах Air Astana (фото: avianews.com)
Также пассажиры могут заказать специальное питание в соответствии со своей диетой или религиозными убеждениями. Это бесплатно, только заказ следует оформлять заранее (минимум за сутки до полета).
Пассажирам всех классов выдают дорожные наборы и дезинфицирующие салфетки.
Содержимое косметички для пассажиров эконом- и бизнес-класса наушниками на борту Air Astana (фото: avianews.com)
Ранее сообщалось, что пассажиры самолета на Хургаду устроили свинарник в салоне, в видео инцидента разозлило украинцев.
Также мы писали о том, что в самолете из Турции подрались две украинки, и во время конфликта одна женщина с малышом на руках разбила другой пассажирке голову.