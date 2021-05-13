Появились впечатляющие фото из салона казахского самолета на рейсах в Киев

Авиакомпания Air Astana, которая выполняет рейсы в украинскую столицу, считается лучшей в Центральной Азии (согласно рейтингу Skytrax). Казахстанский авиаперевозчик осуществляет полеты по маршруту Киев-Алматы-Киев в эконом- и бизнес-классах, используя в настоящее время среднемагистральные самолеты Airbus A320 и A321.

Как выглядит сервис авиакомпании, показано в фотообзоре на сайте avianews.com .

Большинство мест в эконом-класе можно выбрать бесплатно. Доплата потребуется за размещение в аварийном ряду, где расстояние между креслами больше. А в бизнес-классе выбор любого доступного места бесплатен.

Салон Airbus A320neo Air Astana (фото: avianews.com)

Пассажиры эконом-класса могут взять в салон одно место ручной клади (8 кг, габариты чемодана в пределах 56х45х25 см), пассажиры бизнес-класса - 2 места ручной клади. Дополнительно сверх нормы все пассажиры могут взять небольшую дамскую сумку или рюкзак для ноутбука, фотоаппарат, верхнюю одежду.

В некоторых новых самолетах семейства A320neo, которые Air Astana использует на рейсах в Киев, по всему салону размещены одинаковые кресла по схеме 3+3. Эти сидения новой конструкции с тонкими спинками, что сохраняет по несколько сантиметров пространства для ног. В Airbus A320neo в салоне установлены 156 мест.

Перегородка в самолете Air Astana, которая разделяет эконом и бизнес-класс (фото: avianews.com)

На среднемагистральных рейсах (к ним относятся рейсы из Киева в Алматы и Нур-Султан), компоновка кресел зависит от типа самолета. На авиалайнерах A320 и некоторых новых A320neo в салоне бизнес-класса установлены более широкие кресла по схеме 2+2. В нескольких новых A320neo во всем самолете стоят одинаковые кресла по схеме 3+3.

Кресла в носовой части самолета для пассажиров бизнес-класса / Подушки на креслах эконом-класса (фото: avianews.com)

В каждом сидении размещен экран развлекательной системы (доступна на английском, казахском и русском языках). Доступа в интернет в полете нет. На экран системы также можно вывести информацию о полете.

Под экраном в каждой кресле размещен разъем USB, с помощью которого можно зарядить смартфоны. Под сидением - полноценные электрические розетки, которые можно использовать для зарядки ноутбуков.

Развлекательная система с USB-разъемом для телефонов и розеткой под сидениями в самолете Airbus A320neo Air Astana (фото: avianews.com)

Есть питание в трех классах. В эконом на рейсах в Киев Air Astana предоставляет ланч-боксы с двумя видами горячего питания на выбор, салатом, булочкой и набором казахстанского шоколада. Из напитков доступны чай, кофе, вода, пиво, вино, соки и сладкие газированные напитки.

Питание в самолетах Air Astana (фото: avianews.com)

В бизнес-классе доступен тот же выбор напитков и более расширенное меню горячих блюд. Их дополняет десерт, салат, несколько видов хлеба. Все подают в фарфоровой или стеклянной посуде с металлическими приборами.

Питание в самолетах Air Astana (фото: avianews.com)

Также пассажиры могут заказать специальное питание в соответствии со своей диетой или религиозными убеждениями. Это бесплатно, только заказ следует оформлять заранее (минимум за сутки до полета).

Пассажирам всех классов выдают дорожные наборы и дезинфицирующие салфетки.

Содержимое косметички для пассажиров эконом- и бизнес-класса наушниками на борту Air Astana (фото: avianews.com)