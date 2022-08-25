Как выглядит коса Пересыпь в Кирилловке с приходом "русского мира": красноречивое видео

С приходом российских интервентов курортный поселок Кирилловка выглядит, как городок-призрак, напоминает Зону отчуждения.

На косе Пересыпь в эти августовские дни отдыхающих просто нет, хотя в предыдущие годы было крайне сложно найти на базах отдыха как раз таки свободное место, а пляжи были полностью заполнены людьми.

Так сейчас выглядит коса Пересыпь с приходом "русского мира" (фото: скриншот с видео)

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В 2022-м многие пансионаты так и не открылись. На некоторых отдыхают жители оккупированных территорий, рискнувших отправиться к морю, несмотря на опасность.

Кафе и магазины сейчас закрыты наглухо. Дорога, по которой на авто ехал автор видео, пустынна, а на берегу моря - ни души.

В оккупированной РФ Кирилловке магазины и кафешки на рынке закрыты (фото: скриншот с видео)

Видео: как выглядит курортная Кирилловка и коса Пересыпь с приходом российских оккупантов

Для сравнения. Вот как в прошлом году летом выглядела Кирилловка:

Так выглядела Кирилловка в 2021 году (фото: vchaspik.ua)