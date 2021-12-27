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Как выбрать безопасные гирлянды и салюты на Новый год: чтобы сияло, а не сгорело

Автор: Анна Шиканова

Атрибуты праздника в виде новогодних гирлянд, салютов, фейерверков и хлопушек создают атмосферу. Сейчас в продаже таких товаров очень много, на любой кошелек и вкус.

Однако такие игрушки почти каждый год становятся причиной пожаров и других неприятностей.

Как правильно выбрать новогодние гирлянды и салюты на Новый год, поделились эксперты с NTA.

По словам и. о. начальника отдела пожарной безопасности Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области Андрея Бендины, при покупке таких товаров нужно обязательно обращать внимание на маркировку и сертификаты.

Именно они могут подтвердить, что это приспособление – безопасное.

Далее – перед покупкой нужно обязательно осмотреть товар и проверить наличие таких пунктов:

  • Наименование изделия
  • Адрес производителя или поставщика
  • Тип пиротехнического изделия
  • Возрастные ограничения для использования
  • Класс пиротехнического изделия
  • Инструкция по использованию и хранению
  • Месяц и год производства
  • Срок хранения
  • Радиус опасной зоны действия пиротехнического изделия
  • Вес пиротехнической смеси или взрывчатого вещества
  • Национальный знак соответствия и идентификационный номер органа, который провел процедуру оценки соответствия пиротехнического изделия

Специалисты рекомендуют не покупать пиротехнику или гирлянды на лотках под открытым небом, с рук и на рынках.

Самая безопасная новогодняя атрибутика продается в специализированных магазинах и имеет обязательные сертификаты. Тем более, что в такой магазин покупатель всегда может вернуть товар при наличии чека.

При покупке внимательно осматривайте товар на дефекты – он мог отсыреть из-за неправильного хранения или иметь брак.

Перед использованием пиротехники на праздники, взрослым рекомендуется сделать тестовый залп, чтобы проверить товар. Возьмите одну петарду из упаковки и протестируйте ее в безопасном месте.

Стоит помнить о том, что бракованные петарды или салюты могут стать причиной загорания одежды и получения ожогов.

Внимательно стоит относиться и к покупке праздничной иллюминации. Чаще всего пожары происходят в праздники именно из-за елочных гирлянд.

Елка с лампочками часто стоит у окон, возле штор. А огонь оттуда сразу переходит на другие предметы интерьера.

Перед покупкой попросите продавца включить такую гирлянду в розетку. Если она начинает быстро нагреваться, то не стоит ее покупать.

Напомним, ранее мы писали о том, что нарколог перечислил продукты и напитки, которые не стоит употреблять в новогоднюю ночь.

А также мы рассказывали о том, от каких нарядов для корпоратива стоит отказаться.

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