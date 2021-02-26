Выбрасывают в мусор: врач шокировала ситуацией с вакцинами в Украине

"Вчера на Буковине прививали 54 человека. В одном флаконе - 10 доз. Есть, 6 доз вакцины выброшено "в свалку" (утилизировано), ведь после вскрытия флакон нельзя более 6 часов хранить", - заметила врач.

Дело в том, что на первом этапе вакцинации согласно принятому протоколу прививки получат медработники и персонал, который оказывает помощь ковидным больным.

Ольга Кобевко говорит, что такое слепое следование правилам приводит к пустой трате денег и подвергает риску здоровье людей, которые могли бы получить эти прививки.

"Можно было без проблем, вакцинировать руководство области. Можно было вакцинировать других медиков красной зоны. Можно было прививать тех, кто желает (есть авторитетные люди, которые хотели прививаться и показать пример обществу)", - возмущается медик.

Она привела статистику по вакцинации в разных областях. Судя по цифрам, такое происходит не только в Черновицкой области.

Вакцинация от коронавируса на 25 февраля