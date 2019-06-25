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Выбрана самая уродливая собака года (фото)

STYLERЖивотные    25.06.2019 - 21:00
Выбрана самая уродливая собака года (фото)
Самая уродливая собака года (коллаж РБК-Украина)

За титул "самой некрасивой собаки" боролись десятки животных, но выиграла дворняга Скамп

Самую уродливую собаку в мире выбрали на ярмарке Сонома-Марин в Калифорнии. В этом году на это мероприятие съехались сотни любителей животных и хозяев необычных собак со всех Соедененных Штатов и других стран.

В 2019-м победителем конкурса стала дворняжка по кличке Скамп. По мнению судей, этот песик "отлично сочетает уродливое с милым".

Выбрана самая уродливая собака года (фото)

Скамп (фото: facebook.com/Sonoma.MarinFair)

Хозяйка Скампа Ивон Моронес рассказала, что взяла песика из приюта еще пять лет назад, буквально за час до того, как его должны были усыпить. Американку ничуть не смутил необычный облик нового питомца. Женщина призналась, что как бы не старалась, Скамп все равно выглядит неряшливо.

Ивон смирилась и стала посещать со своим забавным песиком дома престарелых и начальные школы, даря людям возможность понаблюдать за страшно милым Скампом.

 

Скамп (фото: facebook.com/Sonoma.MarinFair)

Приз за второе место достался пекинесу с отвисшим языком по имени Дикий Тханг.

Выбрана самая уродливая собака года (фото)

Дикий Тханг (фото: facebook.com/Sonoma.MarinFair)

Третье место выиграл чихуахуа по имени Тостито, у которого нет зубов и нижней челюсти.

Выбрана самая уродливая собака года (фото)

Тостито (фото: facebook.com/Sonoma.MarinFair)

Организаторы конкурса в Сонома-Марин утверждают, что мероприятие не направлено на то, чтобы опозорить щенков, а скорее на то, чтобы "люди чаще брали домашних животных из приютов". Они также надеются, что конкурс послужит напоминанием о том, что "все собаки привлекательны".

Вот еще несколько претендентов на звание "самой уродливой собаки в мире":

 

Участники конкурса (фото: facebook.com/Sonoma.MarinFair)

 Напомним, ранее мы писали о том, что девушка замучила десятки животных в "приюте" под Киевом.

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