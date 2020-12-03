Выборы в Кривом Роге: главу облсовета подозревают в подыгрывании кандидату от ОПЗЖ

В Днепропетровской области разгорается очередной политический скандал. На этот раз накануне выборов мэра Кривого Рога, которые должны состояться уже у это воскресенье, 6 декабря.

Как известно, на малой родине президента после 1-го тура выборов мэра экс-городской голова Юрий Вилкул отказался от борьбы "по состоянию здоровья". В итоге во 2-м туре горожанам предстоит выбрать между кандидатом от "Слуги народа", руководителем Центрального ГОКа Дмитрием Шевчиком и экс-нардепом от Партии регионов, чиновником Криворожского горсовета Константином Павловым. Последний идет на выборы от ОПЗЖ.

Здесь стоит отметить, что еще один популярный политик в регионе от ОПЗЖ, сын Юрия Вилкула и экс-губернатор Днепропетровской области - Александр Вилкул. В Днепропетровском областном совете Блок Вилкула получил 16 мест, в горсовете Днепра - 5, а в Криворожском городском совете, где позиции Вилкула были всегда сильны, - вообще занял 1-е место и получил 19 мест, опередив "Слугу народа".

Местные издания отмечают, что именно за благосклонность депутатов, ориентированных на Вилкула в облсовете, сейчас активно ведет борьбу глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник, выступая таким образом против президента и его кандидата на выборах мэра Кривого Рога.

В частности, "Днепр. Главное" пишет, что по указанию Олейника в пользу кандидата от ОПЗЖ Павлова мог включиться областной админресурс. Негласные указания поступают по линии областного здравоохранения, социальной защиты, департамента коммунального хозяйства и т.п.

Служащих, работников образования, коммунальщиков областного подчинения в Кривом Роге, на которых могут повлиять областные власти, якобы "убеждают" голосовать за Павлова. Медикам и работникам системы социальной защиты, которые также подчиняются облсовету, дали разрешение на прямую и косвенную активность и агитацию в пользу Павлова.

Что еще примечательно, в городе появились изображения Павлова на рекламных бордах, которыми распоряжалась ДнепрОГА.

Причем Павлов, по оценкам экспертов, знакомых с ситуацией в Кривом Роге, и так пользуется поддержкой людей и может рассчитывать на победу. Кроме того, в его поддержку высказался и Юрий Вилкул, прервавший кампанию из-за проблем со здоровьем.

Напомним, Святослав Олейник избран председателем Днепропетровского областного совета 8 ноября 2019 года. До этого был первым заместителем председателя Днепропетровского областного совета Игоря Коломойского