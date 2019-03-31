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Выборы 2019: на Закарпатье бюллетени будут гасить топором

STYLERВыборы 2019    31.03.2019 - 11:56
Выборы 2019: на Закарпатье бюллетени будут гасить топором
Выборы 2019 (Коллаж РБК-Украина)

На избирательном участке Закарпатья придумали ноу-хау для бюллетеней

Выборы президента Украины стартовали уже во всех областях страны. Избирательные участки будут открыты до 20:00. В одном из сел Перечинского района Закарпатской области гасить бюллетени будут с помощью топора.

Фотографии необычного инструмента опубликовали избиратели одного из избирательных участков Перечинского района.

Выборы 2019: на Закарпатье бюллетени будут гасить топором

Бюллетени будут гасить топором

Как объяснил представитель штаба одного из кандидатов в президенты Украины Андрей Шекета, ничего странного в этом нет, и подобная практика используется в селах, так как единого установленного правила о гашении бюллетеней нет. В некоторых участках для этого используют ножницы.

"Закон просто говорит об отрезании нижнего угла без конкретизации способа, поэтому некоторые участки просто рубят топором", - уточнил Андрей Шекета.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как украинцам вести себя на избирательных участках в нестандартных ситуациях. Рассказали, что нужно делать, если избирательный участок заминировали или избиратели заметили нарушения.

А также мы рассказывали о том, что в Киеве на избирательном участке "проголосовала" собака.

Кроме того, мы сообщали о том, что на одном из избирательных участков украинка родила ребенка.

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