Выбили все двери и угрожали ребенку: в Киеве выселяют многодетную семью

В Киеве из общежития в Голосеевском районе пытаются силой выставить семью переселенцев из Донецкой области. Об этом в Facebook рассказала Маша Омельченко, семья которой из пяти человек занимает две комнаты в общежитии.

По словам девушки, среди белого дня дверь начали выламывать неизвестные мужчины. При этом в помещении находилась 13-летняя девочка.

"Сегодня утром пришли титушки, в одной из двух наших комнат была лишь Тая (моя 13-летняя сестра), и начали прямо таки выбивать двери, при чем все", - пишет девушка.

В общежитии по адресу Костанайская, 6, проживает семья с тремя детьми, двое из которых несовершеннолетние, а отец является инвалидом второй группы.

В Киеве из общежития хотят выселить семью (фото: facebook.com/maryomelka)

13-летняя девочка сказала "титушкам", что она дома одна и попросила дождаться родителей. Но ждать они не стали.

"Никакой реакции, лишь выбитые двери в комнату, в туалет, на кухню, то есть все двери", - пишет Маша Омельченко.

Когда они ворвались, начали угрожать ребенку, а позже и приехавшим маме и старшей сестре. Полиция прибыла лишь после шестого вызова и наблюдала за всем происходящим со стороны.

"Нам всем пригрозили что, сегодня сюда заселяют каких-то мужчин и они установят свои бронированные двери, а нас "любым образом отсюда випрем", - заявила девушка.



В Киеве из общежития хотят выселить семью (фото: facebook.com/maryomelka)

В комментариях под постом девушка указала, что общежитие хотят приватизировать, поэтому жильцов выселяют. А семье переселенцев, с папой-инвалидом и двумя несовершеннолетними снимать в квартиру в Киеве очень дорого.