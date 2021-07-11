"Вы не понимаете масштабов катастрофы": эксперт предупредил о вспышке COVID-19 в Украине

Эксперт показал на примере Нидерландов, что может произойти в нашей стране. Дело в том, что в европейской стране сейчас сумасшедший рост заболеваемости. Так, всего за 11 дней число новых заболевших в сутки увеличилось в 19 раз.

"11 дней назад число случаев 538, сегодня 10283. Население страны 17 млн человек... Полностью вакцинировано 7 млн человек. И, несмотря на это, такой сумасшедший взлет. А теперь вернемся к Украине. У нас на 40 млн человек сделано 3,5 млн прививок, полностью вакцинировано 1,2 млн", - предупреждает Истребин.

Эксперт обратился к чиновникам, спрогнозировав, что скоро в Украине может повториться такая же ситуация, как в Нидерландах.

"Если такая скорость инфицирования будет в Украине, а это очень скоро случится, больницы за неделю заполнятся. И на вторую неделю люди будут умирать под стенами больниц", - пишет аналитик.

Он напомнил, что сейчас, пока еще есть время, нужно вакцинировать "стариков и группы риска", иначе придется снова вводить жесткий карантин.