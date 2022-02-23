"Вы гоните? Война длится 8 лет!" Блогер из США пристыдил тех, кто советовал ему не ехать в Украину (видео)

Джуда на время поехал домой в США, но потом решил снова вернуться в Ивано-Франковск и об этом он рассказал в сети. При этом он разочарован, что его сразу же многие начали отговаривать от этого, поскольку это может быть опасно из-за начала войны с РФ.

"Вы, что гоните? Война уже начинается? Война длится уже 8 лет! Россияне вторглись на украинскую землю с 2014 года. И те, кто мне пишут, что мне сейчас надо боятся, я вообще этого не понимаю, потому что я приехал сюда, когда все это началось. Как я могу сейчас бояться?".

Скриншот с Instagram

Он также добавил, что те, кто это говорит, они не верят в Украину как в нацию, и в украинский народ.

Скриншот с Instagram

"Еще одна причина почему я вренулся в Украину - это потому, что у меня до*ига кроссовок. И я не могу оставить их здесь. И просто как подумаю, что какой-то м*скаль ходит в моих джорданах, мне аж плакать хочется", - добавил он.

Американский блоггер Джуда не побоялся вернуться в Украину