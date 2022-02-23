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"Вы гоните? Война длится 8 лет!" Блогер из США пристыдил тех, кто советовал ему не ехать в Украину (видео)

Автор: Styler

Американский блогер Джуда из Коломыи, который учится в Ивано-Франковском Медицинском Университете, пристыдил тех, кто советовал ему не ехать в Украину из-за российской агрессии.

Об этом парень рассказал в Instagram-сториз.

Джуда на время поехал домой в США, но потом решил снова вернуться в Ивано-Франковск и об этом он рассказал в сети. При этом он разочарован, что его сразу же многие начали отговаривать от этого, поскольку это может быть опасно из-за начала войны с РФ.

"Вы, что гоните? Война уже начинается? Война длится уже 8 лет! Россияне вторглись на украинскую землю с 2014 года. И те, кто мне пишут, что мне сейчас надо боятся, я вообще этого не понимаю, потому что я приехал сюда, когда все это началось. Как я могу сейчас бояться?".

Скриншот с Instagram

Он также добавил, что те, кто это говорит, они не верят в Украину как в нацию, и в украинский народ.

Скриншот с Instagram

"Еще одна причина почему я вренулся в Украину - это потому, что у меня до*ига кроссовок. И я не могу оставить их здесь. И просто как подумаю, что какой-то м*скаль ходит в моих джорданах, мне аж плакать хочется", - добавил он.

Американский блоггер Джуда не побоялся вернуться в Украину

Напомним, жители Мариуполя вышли в центр города, чтобы поддержать территориальную целостность Украины. Люди стояли вместе с флагами и плакатами и пели гимн Украины.

Мы также писали о том, что грузины поддержали Украину и устроили флешмоб под постом в Facebook официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

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Ивано-Франковскблоггер