Ввести могут: юрист ответил на вопрос о принудительной вакцинации от COVID-19

Какие прививки в Украине являются обязательными

Он объяснил, что обязательная вакцинация в Украине не является нововведением и еще во времена СССР были введены обязательные прививки от многих инфекционных болезней.

"Еще во времена Советского Союза был введен закон "О защите населения от инфекционных болезней", статья 12, которая говорит об обязательной профилактической вакцинации от дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза", - рассказал Миткалик и добавил, что в перечень обязательных прививок коронавирус не входит.

"Эти прививки являются обязательными, и они включены в календарь прививок. Это значит, что только вот эти прививки являются обязательными. Коронавирус и другие заболевания в этот список не входят и на данный момент такая вакцинация является добровольной", - объяснил эксперт.

Он добавил, что перед любой вакцинацией семейный врач обязан обязательно осмотреть пациента, изучить его медицинскую карту, сопутствующие заболевания и, если есть противопоказания, могут отказать в вакцинации.

Могут ли в Украине ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

"Возможно такой законопроект будет подан и если депутаты проголосуют за него, то вакцинация может стать обязательной. В первую очередь Украина хочет обеспечить коллективный иммунитет. Для этого нужно вакцинировать 20 миллионов украинцев. Если будет вакцинировано 20 миллионов человек, то необходимость в обязательной вакцинации отпадет", - отмечает юрист.

Он добавил, что в правительстве будут наблюдать за развитием ситуации.

"Я думаю, что будут смотреть позднее по статистике заболеваемости и количества вакцинированных и как весь этот процесс будет происходить. Если такое обсуждение начнется, то общественность будет в курсе. То есть, ввести могут, но для этого Верховная Рада должна внести соответствующий законопроект и проголосовать за него", - считает Миткалик.

Он отметил, что на данный момент таких законопроектов нет и вопрос не обсуждается, так как в Украине нет достаточного количества вакцин от коронавируса и нет смысла вводить обязательную вакцинацию. Эксперт считает, что введение обязательной вакцинации может быть только в том случае, если вакцин в стране будет достаточно, вакцинированных также будет много, а вот коллективного иммунитета не будет.

Создание реестра вакцинированных и не вакцинированных

"Будет осуществляться учет вакцин, можно называть его паспортизацией, так как это будет учет вакцинированных людей. Мы заинтересованы в том, чтобы был такой учет, так как это минимизирует коррупционные риски, например, перепродажу вакцины. Медиком будет предложена вакцинация, пациент откажется в добровольном порядке, просят его поставить свою подпись, что вы вакцинированы и далее эту вакцину через другие двери выносят и продают за большую сумму. Это создает коррупционный аспект и поэтому система учета будет создана и это даст возможность медикам собирать данные про количество вакцинированных", - считает эксперт.

"Но мы не будем иметь эти данные в открытом доступе – ФИО человека, который получил вакцину. Вообще информация будет собираться на базе eHealth. Это система, которая на сегодняшний день действует и вполне успешно. Там есть возможность вносить изменения в данные о пациенте. К примеру, в графе о календарной вакцинации будет стоять галочка о прививке от коронавируса. Минздрав и НСЗУ работают над тем, чтобы все эти данные максимально быстро собирались. Будут и открытые реестры, где будет указываться общее число вакцинированных", - объяснил юрист.

Обязательная паспортизация вакцинированных для выезда за границу

"На данный момент в ЕС ведется дискуссия о том, чтобы не вводить обязательные паспорта для пересечения границ. В ЕС уже ведется активная вакцинация, но введение паспортов для туристов пока не планируют", - отметил Миткалик.