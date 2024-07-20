Без вуглеводів і калорій. Дієтолог назвала страву після якої не хочеться їсти та худнеш

Яку страву треба включати в раціон тим, хто худне

Дієтолог Джилліан Калбертсон радить споживати локшину конжак, ще її називають шіратакі.

Вона виготовляється з азіатської рослини конжак. Конжак- це коренеплід, відомий своєю крохмалистою бульбою, яка використовується для виробництва багатого джерела розчинних харчових волокон - глюкоманнану.

Локшина шіратакі ідеально замінить традиційну пасту. Вона дуже ситна і при цьому малокалорійна. Експерти в галузі охорони здоров’я кажуть, що локшина конжак може допомогти вам схуднути, довше зберігаючи ситість.

"Шіратакі" з японської означає "білий водоспад", що означає напівпрозорий вигляд локшини. Продукт виготовляють шляхом змішування глюкоманнанового борошна зі звичайною водою та невеликою кількістю вапняної води, що допомагає макаронам зберігати форму.

Так виглядає локшина (Скриншот)

Цю суміш варять, а потім формують локшину або шматочки, схожі на рис. На 97% ця локшина складається з води, що робить її дуже низькокалорійною.

"Люди називають це чудо-пастою, тому що вона насичує, як макарони, але без вуглеводів і калорій", - розповідає дієтолог Джилліан Калбертсон.

В чому користь локшини конжак?

Локшина конжак багата глюкоманнаном, типом клітковини, яка має вражаючі переваги для здоров’я.

Крім того, численні дослідження показали, що це спричиняє втрату ваги. Ця в’язка клітковина затримує спорожнення шлунка, тому ви довше залишаєтесь ситими та менше їсте.

Дослідження показало, що заміна пресервації з високим вмістом вуглеводів локшиною з конжаком зменшує загальне споживання калорій на 23-47 %.

Вживання конжакової локшини має багато переваг для здоров’я, зокрема:

сприяє зниженню рівня холестерину та глюкози в крові,

може допомогти регулювати випорожнення, запобігти геморою та дивертикулярній хворобі,

може зменшити акне та покращити здоров’я шкіри,

може зменшити алергічні реакції та покращити загоєння ран.

Як приготувати локшину ширатакі?

Локшина Ширатакі, як і тофу, вбирає смаки страв, з якими вона готується. Спочатку може здатися, що це важко зробити. Деякі люди вважають, що вона має рибний запах і смак.

Це викликано хімічною речовиною триметиламіном, яка схожа на аміак. Щоб прибрати цей присмак, промийте пасту в холодній проточній воді протягом декількох хвилин перед варінням.

Довго варити пасту не потрібно. Сухі упаковані макарони готові до вживання приблизно через три хвилини в окропі.

Ви також можете нагріти конжак-локшину на сковороді протягом декількох хвилин без додавання жиру. Це видалить зайву воду і надасть продукту більш схожу на пасту консистенцію. Якщо залишиться занадто багато води, макарони стануть кашоподібними.