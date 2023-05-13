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Втратив руку та розбирає автомат однією: неймовірна історія мужності бійця ЗСУ (фото)

Як військовий стріляє однією рукою (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Боєць 128 окремої бригади Сил територіальної оборони втратив руку в бою з окупантами. Проте незламна сила духу не дала йому здатися, тому він навчився збирати та розбирати автомат, а також стріляти однією рукою.

Про це розповіли на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Історія про незламність воїна

Воєнний інструктор Олег втратив руку внаслідок влучання уламка від вибуху танкового снаряда. У цей момент саме правою рукою він затягував у бліндаж побратима.

Тоді троє воїнів отримали поранення, а решта - важкі контузії. Олег командував евакуацією всіх постраждалих, хоча в самого рука вже була майже відірвана.

Згодом лікарі сказали військовому, що руку вже не врятувати. Проте це не зупинило Олега: він вирішив, що обов'язково повернеться.

"Мені руку відірвало уламком снаряда у бою на нулі. Я відразу вирішив, що не дам росіянам себе зламати. Незабаром я повернувся в батальйон. Зараз у мене автомат Grot і навіть з однією рукою я можу розібрати та почистити його, можу вести прицільний вогонь і воювати не гірше за бійця з двома руками", - додає інструктор.

Він навчився розбирати та збирати автомат, заряджати, вести прицільний вогонь і не раз на полігоні доводив скептикам, що змагатися з ним можуть лише найкращі.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Раніше ми також розповідали про бійця, який отримав 23 поранення одночасно, але врятував собі життя та вчиться заново ходити.

А ще писали про військового, який втратив на війні обидва ока та починає нове життя разом із нареченою.

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