Втратили карту щеплень? Ось як дізнатись, які вакцини вже зроблено дитині

В Україні громадянам розповіли, що робити, якщо було втрачено карту щеплень. Існує алгоритм дій, який допоможе дізнатись, які щеплення вже зроблено дити
Про це повідомляє Національна служба здоров'я у Telegram.
Батьки повинні звернутися до свого сімейного лікаря чи педіатра, щоб перевірити, чи є запис про щеплення в медичних документах. Переселенці можуть звернутися до лікаря, який надає первинну медичну допомогу, навіть без декларації.
Відомості про щеплення можуть бути в таких документах:
Інформація про вакцинацію також має бути внесена до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Перевірити ці записи може лише лікар.
Якщо записи про щеплення відсутні в документах чи ЕСОЗ - необхідно почати вакцинацію спочатку.
У такому випадку потрібно звернутися до лікаря, щоб скласти індивідуальний графік вакцинації дитини. Введення додаткових доз вакцини є безпечним для здоров’я.
Інколи так може трапитись, що дитина не отримує свої щеплення вчасно. У таких випадках лікар може запропонувати ввести кілька вакцин одночасно.
Батьків це може налякати, проте дослідження показують, що вакцини в комбінації такі ж самі ефективні, як і окремо. Однак, слід лише дотримуватися певних правил:
До того ж, якщо дитини вже почала вакцинуватись, але пропустила за графіком одну дозу - потрібно ввести дози, яких не вистачає, за графіком з дотриманням мінімальних інтервалів.
Мінімальний інтервал становить 28 днів. Тому, якщо необхідно пришвидшити темп вакцинації, можна поєднувати вакцини, які вводяться в один день в різні ділянки тіла.
Раніше ми повідомляли, що українці після 25 років мають зробити обов'язкові щеплення, щоб захистити організм.
Також ми писали, чому одні вакцини вводять внутрішньом'язово, а інші - підшкірно.