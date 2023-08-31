Втратили карту щеплень? Ось як дізнатись, які вакцини вже зроблено дитині

Що необхідно зробити

Батьки повинні звернутися до свого сімейного лікаря чи педіатра, щоб перевірити, чи є запис про щеплення в медичних документах. Переселенці можуть звернутися до лікаря, який надає первинну медичну допомогу, навіть без декларації.

Відомості про щеплення можуть бути в таких документах:

Історія розвитку дитини (форма No 112/о)

Карта профілактичних щеплень (форма No 063/о)

Карта імунізації (форма No 063-1/о)

Медична карта амбулаторного хворого (форма No 025/о)

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію

Довідка про проведені щеплення

Інформація про вакцинацію також має бути внесена до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Перевірити ці записи може лише лікар.

Якщо записи про щеплення відсутні в документах чи ЕСОЗ - необхідно почати вакцинацію спочатку.

У такому випадку потрібно звернутися до лікаря, щоб скласти індивідуальний графік вакцинації дитини. Введення додаткових доз вакцини є безпечним для здоров’я.

Чи можна робити кілька щеплень в один день

Інколи так може трапитись, що дитина не отримує свої щеплення вчасно. У таких випадках лікар може запропонувати ввести кілька вакцин одночасно.

Батьків це може налякати, проте дослідження показують, що вакцини в комбінації такі ж самі ефективні, як і окремо. Однак, слід лише дотримуватися певних правил:

дві чи більше інактивованих вакцин та анатоксинів можна вводити одночасно в різні ділянки тіла або з будь-яким інтервалом

жива вакцина може вводитися одночасно з інактивованою вакциною або анатоксином

дві або більше живих вакцин, які вводяться ін’єкційно (крім БЦЖ), можуть бути введені одночасно або з інтервалом не менше 1 місяця

щеплення вакциною БЦЖ не роблять в один день з іншими вакцинами

До того ж, якщо дитини вже почала вакцинуватись, але пропустила за графіком одну дозу - потрібно ввести дози, яких не вистачає, за графіком з дотриманням мінімальних інтервалів.

Мінімальний інтервал становить 28 днів. Тому, якщо необхідно пришвидшити темп вакцинації, можна поєднувати вакцини, які вводяться в один день в різні ділянки тіла.