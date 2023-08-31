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Втратили карту щеплень? Ось як дізнатись, які вакцини вже зроблено дитині

Четвер 31 серпня 2023 13:35
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Втратили карту щеплень? Ось як дізнатись, які вакцини вже зроблено дитині Як дізнатись, які щеплення вже зроблено дитині (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні громадянам розповіли, що робити, якщо було втрачено карту щеплень. Існує алгоритм дій, який допоможе дізнатись, які щеплення вже зроблено дити

Про це повідомляє Національна служба здоров'я у Telegram.

Що необхідно зробити

Батьки повинні звернутися до свого сімейного лікаря чи педіатра, щоб перевірити, чи є запис про щеплення в медичних документах. Переселенці можуть звернутися до лікаря, який надає первинну медичну допомогу, навіть без декларації.

Відомості про щеплення можуть бути в таких документах:

  • Історія розвитку дитини (форма No 112/о)
  • Карта профілактичних щеплень (форма No 063/о)
  • Карта імунізації (форма No 063-1/о)
  • Медична карта амбулаторного хворого (форма No 025/о)
  • Міжнародне свідоцтво про вакцинацію
  • Довідка про проведені щеплення

Інформація про вакцинацію також має бути внесена до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Перевірити ці записи може лише лікар.

Якщо записи про щеплення відсутні в документах чи ЕСОЗ - необхідно почати вакцинацію спочатку.

У такому випадку потрібно звернутися до лікаря, щоб скласти індивідуальний графік вакцинації дитини. Введення додаткових доз вакцини є безпечним для здоров’я.

Чи можна робити кілька щеплень в один день

Інколи так може трапитись, що дитина не отримує свої щеплення вчасно. У таких випадках лікар може запропонувати ввести кілька вакцин одночасно.

Батьків це може налякати, проте дослідження показують, що вакцини в комбінації такі ж самі ефективні, як і окремо. Однак, слід лише дотримуватися певних правил:

  • дві чи більше інактивованих вакцин та анатоксинів можна вводити одночасно в різні ділянки тіла або з будь-яким інтервалом
  • жива вакцина може вводитися одночасно з інактивованою вакциною або анатоксином
  • дві або більше живих вакцин, які вводяться ін’єкційно (крім БЦЖ), можуть бути введені одночасно або з інтервалом не менше 1 місяця
  • щеплення вакциною БЦЖ не роблять в один день з іншими вакцинами

До того ж, якщо дитини вже почала вакцинуватись, але пропустила за графіком одну дозу - потрібно ввести дози, яких не вистачає, за графіком з дотриманням мінімальних інтервалів.

Мінімальний інтервал становить 28 днів. Тому, якщо необхідно пришвидшити темп вакцинації, можна поєднувати вакцини, які вводяться в один день в різні ділянки тіла.

Раніше ми повідомляли, що українці після 25 років мають зробити обов'язкові щеплення, щоб захистити організм.

Також ми писали, чому одні вакцини вводять внутрішньом'язово, а інші - підшкірно.

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