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"Втрата для всієї України". Зеленський відреагував на смерть журналіста Мартиненка

Володимир Зеленський і Олександр Мартиненко (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Сьогодні, 28 травня, пішов з життя заслужений журналіст України, засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. На цю трагедію відреагував Володимир Зеленський.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram президента України.

Володимир Зеленський відреагував на смерть журналіста

Зі слів глави держави, смерть Мартиненка - це втрата для всієї України.

"Щойно дізнався про смерть засновника і багаторічного голови агентства "Інтерфакс-Україна", заслуженого журналіста України Олександра Мартиненка. У наш час важливо доносити правду та бути її рупором, тому смерть Олександра Владленовича - це втрата для всієї України", - написав Зеленський.

Також він зазначив, що журналіст пройшов значний і складний шлях в українській журналістиці, переживав із нею та всією Україною як хороші, так і дуже складні часи.

Олександр Мартиненко (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

"Проте плоди його праці назавжди залишать його в історії України та пам’яті українців. Мої співчуття рідним та близьким і вічна пам’ять Олександру Владленовичу", - підсумував президент.

Нагадаємо, про смерть Мартиненка повідомило інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна". Що саме стало причиною трагедії - невідомо.

Раніше ми писали, що помер народний артист Богдан Козак.

Також ми розповідали, що помер відомий український художник.

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Володимир Зеленський