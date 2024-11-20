Втрачаєте багато користі: дієтолог розповіла, від яких продуктів не варто відмовлятись

Чому люди не їдять цільнозернові продукти

За словами експерта, вуглеводи мають погану репутацію. Тому багато людей намагаються уникати хліб та пасту.

"Як пише Гарвардська школа громадського здоров’я: "Кількість вуглеводів у раціоні - висока або низька - важлива, проте більш важливим є їхній тип", - написала фахівець.

Проблема з хлібом і пастою в тому, що більшість із них - із рафінованого борошна, яке отримують після видалення висівок та зародка зерна.

Це робить борошно м’якішим, але також позбавляє його багатьох поживних речовин. Тому вибір рафінованого замість цільнозернового - це втрачання цінних речовин.

Чим корисні

Цільнозернові продукти приносять значну користь для здоров'я: знижують ризик серцевих захворювань, діабету та навіть подовжують тривалість життя.

До того ж вони містять вдвічі більше клітковини, ніж рафіновані. Клітковина уповільнює травлення, забезпечуючи триваліше відчуття ситості. Це може допомогти уникнути частих перекусів і знизити загальне споживання калорій протягом дня.

Також такі продукти мають нижчий глікемічний індекс, ніж рафіновані. Тому вони повільніше підвищують рівень цукру в крові, запобігаючи різким коливанням, які можуть призводити до відчуття голоду.

У цільному зерні залишається зародок, який багатий білком. А це сприяє ситості, допомагаючи зберегти відчуття насичення на довший час.

Нутриціолог зазначила, що в цільнозернових також є важливі вітаміни та мінерали, такі як магній, залізо та вітаміни групи B, які підтримують метаболізм та енергію.

Цільнозернові зазвичай вимагають ретельнішого пережовування, що уповільнює процес їжі. Однак, це дозволяє мозку краще вловити сигнал про ситість, що часто допомагає уникнути переїдання.

Як вибрати цільнозернові продукти

Щоб переконатися, що продукт дійсно цільнозерновий, перевірте список інгредієнтів: першим у списку має стояти "цільнозернове", адже інгредієнти зазначаються за кількістю, починаючи з основного.

"Не ведіться на «темний хліб» або "багатозерновий" або "мультизлаковий", - наголосила Безугла.

Також зверніть увагу на терміни "whole grain" або "100% цільнозерновий" - вони підтверджують, що в продукті є всі частини зерна. Уникайте позначень, як-от "збагачена пшениця" або "високоякісне пшеничне борошно" - це вказує на рафіноване борошно.

Важливо також перевірити вміст клітковини. У цільнозернових продуктах зазвичай більше клітковини - орієнтовно 6-7 г на 100 г продукту за стандартами Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA). Якщо вміст нижчий, то продукт, скоріш за все, виготовлений із рафінованого борошна.