Второй город по заражаемости COVID-19: в Харькове УПЦ МП провела Крестный ход (видео)

В Харькове на фоне высокой заболеваемости коронавирусом православная церковь МП провела Крестный ход. 21 марта по данным МОЗ город занял второе место по заражаемости коронавирусом в Украине. При этом несколько недель назад харьковчане так же массово праздновали Масленицу.
Видео и подробности с места событий рассказали в Telegram-канале "ТРУХА".
Как сообщается, Крестный ход был совершен от Благовещенского кафедрального собора до Свято-Покровского мужского монастыря.
Большинство принимавших участие в мероприятии были в масках, однако некоторые все же отличились несоблюдением карантинных норм. На выходе из Благовещенского кафедрального собора участники Крестного хода из-за ограниченной прицерковной площади сильно нарушали социальную дистанцию.
Подавляющее большинство пришедших к храму – пенсионеры из группы риска.
"Крестный ход в Сан-Гепардо. Управление Харьковской епархии Украинской Православной Церкви МП проводит Крестный ход от Благовещенского кафедрального собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю...", - говорится в сообщении.
В комментариях к публикации горожане жалуются, что из-за тех, кто принимает участие в таких мероприятиях, город вскоре войдет в "красную зону" карантина.
Скриншоты (t.me/truexanews_chat)
Напомним, что 21 марта Минздрав обновил список "красной зоны" карантина в Украине. Где введут новые ограничения - читайте в нашей статье.
Также мы писали, что в Киевской области начали действовать усиленные карантинные ограничения, но еще не "красной" зоны.