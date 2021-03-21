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Второй город по заражаемости COVID-19: в Харькове УПЦ МП провела Крестный ход (видео)

Новина українською → Харьков, Воскресенье 21 марта 2021 13:28
Второй город по заражаемости COVID-19: в Харькове УПЦ МП провела Крестный ход (видео) В Харькове УПЦ МП провела массовый Крестный ход (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Харькове на фоне высокой заболеваемости коронавирусом православная церковь МП провела Крестный ход. 21 марта по данным МОЗ город занял второе место по заражаемости коронавирусом в Украине. При этом несколько недель назад харьковчане так же массово праздновали Масленицу.

Видео и подробности с места событий рассказали в Telegram-канале "ТРУХА".

Как сообщается, Крестный ход был совершен от Благовещенского кафедрального собора до Свято-Покровского мужского монастыря.

Большинство принимавших участие в мероприятии были в масках, однако некоторые все же отличились несоблюдением карантинных норм. На выходе из Благовещенского кафедрального собора участники Крестного хода из-за ограниченной прицерковной площади сильно нарушали социальную дистанцию.

Подавляющее большинство пришедших к храму – пенсионеры из группы риска.

"Крестный ход в Сан-Гепардо. Управление Харьковской епархии Украинской Православной Церкви МП проводит Крестный ход от Благовещенского кафедрального собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю...", - говорится в сообщении.

В комментариях к публикации горожане жалуются, что из-за тех, кто принимает участие в таких мероприятиях, город вскоре войдет в "красную зону" карантина.

  • Православие все победит!!! И тебя грешник!
  • Масленицы мало было... красная зона обеспечена.
  • А с другой стороны, этот народ кинули все. Только на Господа Бога и надеются.
  • Минус городской власти... наверняка крестный ход был согласован с Горсоветом... как можно было в пандемию такое допустить, когда больницы переполнены больными коронавирусом? А потом эти верующие сядут в гортранспорт и поедут по базарам и домам! Еще Масленицу не выкашляли, теперь это!

Второй город по заражаемости COVID-19: в Харькове УПЦ МП провела Крестный ход (видео)

Второй город по заражаемости COVID-19: в Харькове УПЦ МП провела Крестный ход (видео)

Скриншоты (t.me/truexanews_chat)

Напомним, что 21 марта Минздрав обновил список "красной зоны" карантина в Украине. Где введут новые ограничения - читайте в нашей статье.

Также мы писали, что в Киевской области начали действовать усиленные карантинные ограничения, но еще не "красной" зоны.

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