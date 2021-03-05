"Второй год будет тяжелее": Степанов дал неутешительный прогноз о пандемии коронавируса

Степанов отметил, что такие прогнозы подтверждают и украинские, и зарубежные специалисты.

"По прогнозам Минздрава и наших специалистов, которые подтверждаются заявлениями ВОЗ, мир быстро подходит к третьей волне пандемии коронавируса. Оценки ученых неутешительны – второй год пандемии может оказаться даже тяжелее, чем предыдущий", - сообщил министр здравоохранения.

Он добавил, что в Украине уже появился британский штамм коронавируса и ученые заметили, что в этой мутации есть один опасный момент. Этот штамм быстрее передается, вызывает более тяжелое течение болезни и у него более сложная клиническая картина.

"В Украине цифра зараженных тоже растут каждый день. Мы уже вступили в третью волну мировой пандемии", - подчеркнул Максим Степанов.

Стоит отметить, что в ВОЗ уже заявили о том, что 2021 станет годом COVID-19, а окончания пандемии стоит ожидать не ранее начала 2022 года.

"Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым. Мы уже знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина. Для меня в моей работе, однако, важно планировать наперед. Поэтому я исхожу из того, что к началу 2022 года пандемия закончится", - сказал глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.