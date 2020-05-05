Вторая волна и пик коронавируса в Украине: ученые дали новый прогноз

Коронавирус в Украине продолжает свое наступление и инфицировано новой болезнью уже более 12 тысяч человек. Украинские ученые дали новый прогноз по пику заболеваемости и второй волне коронавируса.

В исследовании Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского говорится о том, что до третьей декады мая 2020 года в Украине ожидается прирост количества инфицированных.

"Первое форсайтное исследование Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" от 04.04.2020 показало, что для Украины функция скорости изменения количества случаев COVID-19 приобретает свой максимум на 51-52 день от первого зарегистрированного больного, а именно на вторую половину апреля 2020 года. После достижения этого максимума, вследствие жестких карантинных мероприятий в стране, должен произойти "слом" предыдущей тенденции и начаться снижение скорости роста количества случаев заболевания", - сказано на сайте Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию.

Ученые отметили, что ожидаемый пик заболеваемости в конце апреля так и не произошел благодаря введенному карантину. Однако до конца третьей декады мая вероятным будет нарастание пандемии с переменным характером. Это связано с тем, что мобильность автомобильного и пешего передвижения по стране в 1,5-2 раза выше, чем в странах Европы.

Также в Украине делают в 3,5 раза меньше тестов, чем в Европе. Среди других причин ученые назвали высокую заболеваемость врачей и другие неблагоприятные факторы.

После пика исследователи спрогнозировали медленное угасание пандемии, с мая до августа 2020 года.

А вот вторая волна пандемии, по новым расчетам ученых, может произойти в Украине в течении осенне-зимнего периода 2020-2021 годов.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое адаптивный карантин и в каких областях его будут вводить.