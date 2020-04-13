Вторая волна пандемии коронавируса: в Китае дали неутешительный прогноз

Коронавирус в Украине был диагностирован уже у 3102 человек, из которых уже 93 человека погибли, а 97 пациентов выздоровели. Всего в мире по состоянию на 13 апреля заразилось коронавирусом более 1 миллиона 860 тысяч человек.

Как прогнозируют китайские ученые, ожидается вторая волна пандемии, но она не будет такой сильной, как первая. Директор инфекционного отделения больницы "Хуашань" в Шанхае Чжан Веньхун заявил, что вторая волна пандемии COVID-19 ожидается в ноябре 2020 года, пишет издание Caixinglobal.

"Ожидаем, что следующая волна эпидемии коронавируса может начаться примерно в ноябре", - сказал Веньхун и отметил, что пандемия до лета не закончится, но ослабнет. А сложная ситуация с коронавирусом по всему миру продлится до следующего года.

Он добавил, что сейчас ситуация с коронавирусом уже дошла до критической стадии и многие страны, где зафиксировано больше всего инфицированных, уже взяли пандемию под контроль. А вот в Африке, Южной Америке и Индии, где менее развита экономика и медицина и ресурсов не хватает, растут новые случаи заболеваний. И этот фактор приносит большую неопределенность в глобальной борьбе с COVID-19 во всем мире.

Веньхун считает, что вторая волна пандемии не будет такой жесткой, так как в Китае, а также в других странах применяют очень жестокие профилактические меры.

"На первом этапе нам нужно поддерживать наши достижения в борьбе с эпидемиями. Компании, которые возобновили свою деятельность, должны обеспечить соблюдение социальной дистанции их работниками. Люди должны носить маски в общественных местах, и часто мыть руки. Во время еды люди должны избегать совместного использования блюд", - объяснил врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые сделали новые прорыв в изучение коронавируса и его лечении.