Вторая волна коронавируса в Украине может быть намного раньше: прогноз эпидемиолога

Коронавирус в Украине был диагностирован у 7170 пациентов. По состоянию на 23 апреля, от COVID-19 скончались 187 человек, а 504 человека выздоровели.

По прогнозу медиков, в Украине возможна вторая и третья волна заболеваемости коронавирусом. И их развитие зависит от того, как будут взаимодействовать между собой люди. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор и эпидемиолог Татьяна Чумаченко во время вебинара "COVID-19 и законы эпидемиологии".

"Все зависит от того, какие меры будут применять в правительстве. Говорить о том, что свойство вируса – вызывать заболевание зимой, а не летом – это неправильно. Ведь чем выше интенсивность общения при респираторных инфекциях, тем выше будет заболеваемость. Сейчас в нашей стране карантин, все максимально разобщены и заболеваемость гриппом пошла на спад. Поэтому, конечно, если мы начнем интенсивно общаться, то у нас будет и грипп, и COVID-19", - объяснила врач.

Она добавила, что вторую волну эпидемии в Украине можно ожидать уже летом, после того, как в стране закончится карантин.

"Вторую волну можно ожидать уже летом, когда вот сейчас отменят карантин, все выйдут и начнут вечеринки устраивать, ходить в ночные клубы и так далее", - предупредила Татьяна Чумаченко.

В Украине может быть вторая и третья волна заболеваемости COVID-19

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве объяснили, почему в Украине резко выросло количество заболевших коронавирусом.