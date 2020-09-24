Вторая волна COVID-19 в Европе будет сильнее первой: ученые дали печальный прогноз

Ученые создали модель, которая предсказывает динамику второй волны коронавируса в странах Европы. Они составили прогноз для всей Европы и для каждой страны по отдельности и по данным исследователей, вторая волна может оказаться намного хуже и сильнее первой.

Специалисты из Франции, Италии и Дании во главе с известным математиком Джакомо Каччапалья из Университета Клода Бернара в Лионе, составили модель второй волны коронавируса в Европе. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Report.

Как отмечают ученые, в 10 странах Европы вторая волна коронавируса уже началась. В Бельгии, Боснии, Хорватии, Чехии, Греции, Нидерландах, Сербии, Словакии, Словении и Испании уже зафиксирован новый рост больных с COVID-19. По данным прогностического моделирования, вторая волна началась в июле 2020 года и будет продолжаться до января 2021 года. Количество инфицированных будет намного больше, чем во время первой волны.

Есть факторы, которые влияют на распространение инфекции в каждой стране. Это: первичный показатель инфицирования, уровень заражения, количество внешних и внутренних поездок, жесткость принимаемых мер. Во Франции и Норвегии пик заболеваемости ожидается в конце сентября, в Италии – в середине октября, в Финляндии – в конце октября, в Великобритании – в начале ноября, в вот в Швеции – в январе 2021 года. В Хорватии пик был спрогнозирован на начало августа, однако рост больных с COVID-19 начался только в сентябре.

Самые главные факторы – это меры социального дистанцирования, контроль над локальными очагами заражения, пограничный контроль. Модель, которую предлагают ученые, не является абсолютно точной. Ее можно корректировать по мере поступления новых данных.

Но, как отмечают ученые, ее можно использовать как полезный инструмент для власти, финансовых рынков, сферы промышленности, чтобы подготовиться и просчитать все риски.

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