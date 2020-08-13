Вторая смерть и реки крови: очевидец о жутких событиях в Беларуси

Протесты в Беларуси (Коллаж РБК-Украина)

В Беларуси продолжается кровавое противостояние между народом и силовиками

В Беларуси продолжается противостояние народа и силовиков уже четвертые сутки. Люди не согласны с результатами выборов и вышли на улицы, а правоохранительные органы пытаются подавить массовые протесты и применяют к людям оружие.

В среду вечером, 12 августа, стало известно о второй смерти среди протестантов. Им оказался 25-летний парень из Гомеля. Врачи говорят, что его смерть не связана со зверствами силовиков, но у парня было больное сердце и проблемы обострились, когда его бросили в переполненный автозак. Он просил о помощи, но его сначала повезли в психиатрическую клинику, а потом уже к специалистам. Он умер по дороге.

За прошедшую ночь были арестованы более тысячи человек. Люди рассказывали о том, что задержанных размещали по 50 человек в четырехместные камеры, а родственникам не давали никакой информации. Люди приходили под стены СИЗО, стояли на коленях, а силовики их избивали.

Также стало известно, что некоторые представители силовых органов не выдерживали того, что происходит и начали выбрасывать собственную форму. Ночью часть людей выпустили из СИЗО.

Как рассказал журналист Никита Телиженко, он приехал в Беларусь по редакционному заданию издания Znak.сom. Его задержали 10 августа, продержали сутки и выпустили только вечером 11 августа. Он рассказал о жутких зверствах силовиков в Беларуси, об избиениях.

"Люди там лежали прямо на полу живым ковром, и нам пришлось идти прямо по ним. Мне было очень неудобно, что я все-таки наступил кому-то на руку, но я совсем не видел, куда шел, потому что голова была наклонена сильно в пол. "Все на пол, лицом вниз", - орали нам. А я понимаю, что лечь некуда, кругом в лужах крови лежат люди. Мне удалось найти место и лечь не на людей, вторым слоем, а рядом. Лежать можно было только на животе лицом вниз. Опять мне повезло, что на мне была медицинская маска, она мне скрасила впечатление от грязного пола, в который пришлось уткнуться носом. Парень рядом со мной, устраиваясь поудобнее, случайно повернул голову в сторону и тут же получил пинок в лицо армейским берцем", - написал Телиженко в своем материале на сайте Znak.com.

Он отметил, что избиения шли потоком практически везде, у людей были сломаны конечности – руки, ноги, у некоторых позвоночники, пострадавшие орали от боли.

"Новых задержанных заставляли ложиться вторым слоем. Правда, через некоторое время они, видимо, поняли, что это плохая идея, и кто-то распорядился принести скамейки. Я оказался среди тех, кому разрешили на них сесть. Но при этом сидеть можно было только низко опустив голову и сцепив руки в замок на затылке. И только тогда я увидел, где мы находимся, - это оказался актовый зал Московского РУВД. Чтобы отпроситься в туалет, нужно было поднять руку. Некоторые из тех, кто нас охранял, разрешали и выводили людей в уборную. Некоторые говорили: "Ходи под себя", - поделился ужасами пережитого журналист.

Ночью привели в РУВД новых задержанных, и милиция начала зверствовать еще сильнее. Они заставляли людей молиться, тех, кто отказывался – избивали. Как отметил Никита, он слышал разговоры силовиков, и они были в бешенстве от того, что люди не уходят с улиц, хотя их жестоко бьют. На улицах города избивали и даже подростков 15-16 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Беларуси активисты отбили у милиции задержанного и подарили силовикам цветы.

А также рассказывали о том, что очевидица протестов в Беларуси рассказала про ад на улицах.