UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Втомилась від війни": Каменських похизувалася щасливим життям та розізлила українців

Де зараз Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно вирушила до Колумбії, розізлила мережу. Зірка похизувалася "рутиною" й розповіла про щасливе життя, але у коментарях її сильно захейтили.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Каменських поділилася в Instagram.

Що розповіла співачка

За словами Каменських, вона не могла уявити, що "у бажанні розширювати кордони своєї творчості дістанеться аж Колумбії". Тому зараз вона впевнена, що "немає нічого неможливого, якщо не боятися мріяти та багато працювати".

"Лише декілька років тому я випустила свою першу іспаномовну пісню, а сьогодні працюю з найкращими сонграйтерами з усього світу, з якими записують пісні топові латиноамериканської виконавці. Так цікаво обмінюватись досвідом та вкладати щось своє у кожну роботу!" - заявила співачка.

"Адже навіть у піснях іспанською, до запальних латиноамериканських ритмів я намагаюсь додавати й українську колоритність, не забуваючи про своє коріння та важливі для нас меседжі", - додала вона.

Каменських зазначила, що вона продовжує вчити іспанську, працювати над вимовою та вокалом. При цьому співачка додала, що "ніколи не припинить свій шлях до мети".

 

Як реагує мережа

У коментарях під відео, на якому Каменських похизувалася щасливим життям за кордоном, одразу з'явилося чимало критики. Українці нагадали співачці, що вона робить такі дописи тоді, коли РФ здійснила черговий масований ракетний удар. Також коментатори пишуть:

  • "Україна вам уже не потрібна? То і співайте в своїй Колумбії, а про нас забудьте"
  • "Бідолашна, втомилася від війни. Як ви там сказали в одному зі своїх інтерв'ю, що вам там гірше, ніж нам тут. Слухай, давай може поміняєшся місцями з мешканкою Харкова?"
  • "Огидно дивитися".
Читайте РБК-Україна в Google News
КаменскихЗірки шоу-бізнесу