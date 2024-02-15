"Втомилась від війни": Каменських похизувалася щасливим життям та розізлила українців

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно вирушила до Колумбії, розізлила мережу. Зірка похизувалася "рутиною" й розповіла про щасливе життя, але у коментарях її сильно захейтили.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Каменських поділилася в Instagram .

Що розповіла співачка

За словами Каменських, вона не могла уявити, що "у бажанні розширювати кордони своєї творчості дістанеться аж Колумбії". Тому зараз вона впевнена, що "немає нічого неможливого, якщо не боятися мріяти та багато працювати".

"Лише декілька років тому я випустила свою першу іспаномовну пісню, а сьогодні працюю з найкращими сонграйтерами з усього світу, з якими записують пісні топові латиноамериканської виконавці. Так цікаво обмінюватись досвідом та вкладати щось своє у кожну роботу!" - заявила співачка.

"Адже навіть у піснях іспанською, до запальних латиноамериканських ритмів я намагаюсь додавати й українську колоритність, не забуваючи про своє коріння та важливі для нас меседжі", - додала вона.

Каменських зазначила, що вона продовжує вчити іспанську, працювати над вимовою та вокалом. При цьому співачка додала, що "ніколи не припинить свій шлях до мети".

Як реагує мережа

У коментарях під відео, на якому Каменських похизувалася щасливим життям за кордоном, одразу з'явилося чимало критики. Українці нагадали співачці, що вона робить такі дописи тоді, коли РФ здійснила черговий масований ракетний удар. Також коментатори пишуть: