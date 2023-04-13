Втілювала свободу моди: померла дизайнерка і ікона стилю Мері Квант, піонерка міні-суконь

Мері Квант була однією з найвпливовіших постатей на модній сцені 1960-х років, видатною новаторкою "свінгуючих шістдесятих". Дизайнерці приписують, що саме вона зробила моду доступною для мас завдяки своїм гладким, обтічним та яскравим моделям.

"Вона відкрила свій перший магазин Bazaar на Кінгс-роуд у 1955 році, і її далекоглядність та творчі таланти швидко зробили унікальний внесок у британську моду", - йдеться у заяві, опублікованій від імені її сім'ї.

Так, у ті часи Bazaar був одним із небагатьох магазинів у Лондоні, які пропонували зовсім інший підхід до шопінгу: клієнтів зустрічали з гучною музикою, безкоштовними напоями, і відвідати заклад можна було пізно.

"Неможливо переоцінити внесок Квант у моду. Вона уособлювала радісну свободу моди 1960-х років і служила новим зразком для наслідування для молодих жінок. Сьогоднішня мода багато в чому зобов'язана її новаторському баченню", - йдеться у заяві Музею Вікторії та Альфреда у Twitter.

Мері Квант (фото: Getty Images)

Кураторка її виставки в цьому музеї Дженні Лістер зазначає, що модельєрка "пробила бар'єри снобізму та традицій".

"Завдяки своєму унікальному почуттю гумору, стилю та рішучості демократизувати та ділитися веселощами та творчістю своїх проектів, вона надала молодим жінкам новий зразок для наслідування, створивши простір, в якому вони можуть бути самими собою", - розповіла вона.

Лістер додала, що Квант допомогла визначити глобальну ідентичність Британії як центру вуличного стилю та інновацій "за допомогою фірмових образів, таких як макінтоші з ПВХ, барвисті колготки та светр із вузькими гумками".

Леді Мері вважають піонеркою піонер міні-спідниці та шортів, і хоча складно точно стверджувати, хто першим став укорочувати спідниці "до краю", для Квант це стало візитівкою її стилю.

Міні-сукня Мері Квант на показі мод у Нідерландах у 1969 році (фото: Jack de Nijs for Anefo / proxy.handle.net)

Сама ж модельєрка говорила так: "Це дівчата з Кінгс-роуд винайшли міні. Я робила одяг, в якому можна було бігати і танцювати, і ми робили його такою довжиною, якою хотів клієнт".

Квант також здійснила революцію в британській моді, випустивши жіночі штани, а також аксесуари, колготки та косметику, використовуючи дизайн бренду у вигляді ромашки, який став символом її витворів.

"Ромашкові" аксесуари від Мері Квант (фото: instagram.com/maryquant_official)

Допоміг створити власний бренд чоловік Мері Квант Олександр Планкет Грін. Зі своїм коханим вона познайомилася в коледжі Голдсмітс (закінчила який у 1950-х роках, здобувши диплом художньої освіти).

У пари 1970 року народився син Орландо (а 2002 року модельєрка стала вже бабусею).

Мері Квант, знімок датований груднем 1966 (фото: Nationaal Archief)

Леді Мері вигадує образи "Лоліта" та "Школярка", замінює маленькі сумочки на рюкзаки з довгими ременями.

Також вона інспірувала вихід у моду топи, обжаті різнокольорові штани, замшевий одяг, туфлі на платформах, прості короткі стрижки та яскраву косметику.

Мері Квант із моделями, які демонструють новий дизайн взуття на показі мод 1967 року (фото: news.sky.com)

Мері Квант на Бромптон-роуд у жовтні 1960 року (фото: Cyril Maitland / Mirrorpix / Getty Images)

Одяг Мері Квант популяризували моделі Твіггі, Джин Шрімптон та Патті Бойд, а також співачка Сілла Блек. Також їй приписують створення "хуліганського іміджу" рокерів The Rolling Stones.

1963 року Квант була першим переможцем нагороди "Плаття року", через три роки отримала Орден Британської імперії.

Мері Квант (фото: Ronald Dumont / Getty Images)

У 1970-80-х роках працювала над лініями косметики та товарів для дому, а 1988-го розробила внутрішній дизайн автомобіля "Міні".

2014 року Мері Квант була відзначена за заслуги перед британською модою у списку новорічних нагород королеви.

Класичні сукні Мері Квант на фестивалі автоперегонів Goodwood Revival 2019 в Англії (фото: David Merrett - Yves Saint Laurent Dress)