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Втікали від обстрілу. В Одесі російський дрон убив пару з Бахмуту

В Одесі уламками російського дрону вбило пару з Бахмута (фото: facebook.com/Моя Одеса)
Автор: Анна Шиканова

Одеса зазнала масованого обстрілу росіян у ніч проти 10 червня. Уламки збитого дрону потрапили в житлові будинки, загинули люди, десятки поранених та багато зруйнованих будівель.

Як повідомляють у спільноті "Моя Одеса" у Facebook, жертвою дрона стала пара переселенців із Бахмута.

Атака на Одесу 10 червня

У ніч на 10 червня Одеса та область була атакована шахедами та ракетами. Українським військовим вдалося збити 8 дронів та дві ракети, але, на жаль, уламки безпілотника впали на багатоповерхівку в Одесі. Загинуло троє людей і ще 26 людей отримали поранення.

Втікали від війни з Бахмута

Юлія та Юрій Антоненко – переселенці з Бахмута. Пара виїхала з небезпечної території разом із дочкою. А нещодавно вони перевезли до Одеси своїх батьків.

У ніч масованої атаки росіян вони проводжали батьків додому і поспішали, щоб встигнути до комендантської години. Але сховатися вони не встигли й загинули від уламків російського дрону. У пари залишилася 20-річна донька Мира.

"Юлія та Юрій Антоненко загинули 9 червня від уламків російського дрону в Одесі. Знайома загиблих повідомила, що чоловік та жінка були тимчасово переміщеними особами, тікали від обстрілів з Бахмута. Нещодавно вони перевезли до Одеси батьків, яких уночі під час падіння уламків проводжали додому. Не встигнувши дійти до будинку, життя пари обірвалося", - написав у співтоваристві Іван Долгих.

В Одесі загинула пара переселенців із Бахмута (фото: facebook.com/Моя Одеса)

Відомо, що третя жертва уламків – теж переселенка, із Херсона. Серед поранених – двоє дітей та вагітна жінка.

Тієї ж ночі росіяни атакували ракетами Білгород-Дністровський район. Поранено 6 людей, серед яких двоє дітей. Повністю зруйновано 7 приватних будинків та ще 15 – пошкоджено.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилася інформація про наслідки удару на Одещині.

А ще розповідали про те, що військові повідомили про наслідки удару по Одесі.

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