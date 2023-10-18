Вся правда про фатальний провал четвертого сезону "Сексуальної освіти"

Чому глядачі полюбили "Сексуальну освіту"

"Сексуальна освіта" у перших трьох сезонах продемонструвала гідний рівень. Адже метою серіалу стало саме ознайомлення підлітків з культурою сексу.

"Секрет його успіху здається напрочуд простим і в чомусь навіть банальним. Зрозуміло, що критики, психологи й сексологи в першу чергу віддають серіалу пошану за його просвітницьку роль", - йдеться в розборі веб-сайту.

Серіал зумів достукатися до мільйонів глядачів у всьому світі й більш-менш зрозуміло пояснити те, що не завжди заведено пояснювати: сексуальні практики, сексуальне насильство, статеве дозрівання та потяг, менструацію та еякуляцію, вагітність та контрацепцію.

Хоча насправді, вже давно варто додати уроки сексуальної освіти до шкільної програми, адже це важливо для нормального формування особистостей.

Кадр з серіалу "Сексуальна освіта" (фото: Кіноріум)

Пригадаймо сюжет, з яким глядачі стикаються під час перегляду. Головним героєм є сором’язливий ботанік Отіс зі своїми консультаціями однокласникам про секс та його заплутані любовно-дружні стосунки з розумницею та бунтаркою Мейв. Саме ця любовна лінія найбільше зацікавлює глядача.

Але навколо них також відбувається велика кількість подій з десятками персонажів, і кожен з них чимось зацікавлює та інтригує. Ось це зачепило глядачів.

Творці серіалу зуміли показати цілісний та привабливий світ підлітків. Це змушувало глядачів щиро переживати за стосунки Отіса та Мейв. Вічна, здавалося б, історія, одна і та на всі часи - люблю/не люблю. І саме це затягує у світ підліткових проблем.

Кадр з серіалу "Сексуальна освіта" (фото: Кіноріум)

"Всі по-справжньому великі драматичні та комедійні телесеріали останніх двох десятиліть спиралися на проривні сценарії, роблячи головний акцент на психологічній правдивості персонажів та вивіреному до дрібниць сюжеті. І яку б тему не торкався той чи інший шедевральний серіал, яким би експериментальним чи розважальним він не був - його базові принципи завжди залишаються ті сам - це історії персонажів", - пишуть Свідомі.

Провал четвертого сезону

У фінальних серіях четвертого сезону звичні для глядача персонажі змінилися до невпізнаваності. Вони ніби втратили колишній психологізм і людяність, а ситуації, які відбуваються з ними у новому прогресивному навчальному закладі - стали нагадувати сюжети з рекламних роликів.

Головний герой Отіс перетворився на карикатурного невдаху, в якому, з незрозумілої причини, іноді прокидається чуттєва і вразлива душа. А його кохана Мейв - стала стереотипною, але талановитою письменницею.

Найкращий друг Отіса Ерік, образ якого три роки поспіль розхвалювали за те, що він зумів розвінчати шаблон "типового друга-гея", став цим самим типовим другом-геєм.

Виходить, що вся закладена щирість та користь "Сексуальної освіти" у минулих сезонах, зараз стала банальною вульгарністю та маніфестацією всього доброго проти всього поганого.

Кадр з серіалу "Сексуальна освіта" (фото: Кіноріум)

"Яка іронія! Серіал, який бунтував проти стереотипів, який пропонував глядачам щиру мелодраму, який приніс неоціненну соціальну користь, сам став нудною агіткою. Панки знову продались, підписавши контракт із великою фірмою звукозапису - саме це відчуває глядач, який дивиться четвертий сезон",- зазначає автор матеріалу Станіслав Тарасенко.

Магія зникла, а замість неї прийшов бухгалтерський розрахунок. І, напевно, саме з цієї причини такі провідні актори серіалу як Шуті Гатви та Емма Макі, заявили, що більше не беруть участі в зніманнях "Сексуальної освіти".

І якби серіал завершили трьома сезонами, де фіналом стали теплі обійми Мейв та Отіса - це було б ідеально.