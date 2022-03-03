ВСУ показали фото трофейной техники, которую отбили о оккупантов

Украинские военные показали трофеи, полученные за февраль в борьбе с русскими оккупантами.

А так в Херсонской области местные фермеры тащат трофеи.

При подготовке ко вторжению рашисты не очень старательно замазывали опознавательную надпись "ВВС России".

Также ВСУ подбили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Киевской области.

В Николаеве ВСУ также похвастались трофеями от рашистов.

"Трофеи за февраль 2022 года", - подписали серию кадров.

Как мы ранее писали, ВСУ уничтожили российские танки в Сумской области.

Также читайте, как ВСУ показало, как под Киевом тонут подбитые российские вертолеты.

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