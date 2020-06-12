ВСУ отбили "атаку врага" Украины: зрелищные видео от наших воинов

Вооруженные силы Украины провели масштабные учения с боевой стрельбой. Такие ожесточенные бои с условным врагом проходили в течение нескольких дней недалеко от Мариуполя.

Видео учений общевойскового резерва Операции о'объединенных сил появились в Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и других военных формирований продемонстрировали отличное взаимодействие по огневому поражению противника, применению авиации, артиллерии и средств противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Масштабные учения ВСУ под Мариуполем (видео: facebook.com/GeneralStaff.ru)

Также пресс-служба Генштаба показала на видео, как 35-я отдельная бригада морской пехоты в начале весны повышала боевую подготовку на одном из военных полигонов.

Обучение морских пехотинцев (видео: facebook.com/GeneralStaff.ua)

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