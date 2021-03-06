Встречайте Буковельский штамм: врач обратился к украинцам из-за ситуации с COVID-19

По мнению доктора, такая ситуация вызвана, в том числе, не соблюдением эпидемиологических рекомендаций и карантинных ограничений во время пандемии, особенно на курортах в Карпатах, где были замечены толпы туристов даже в период зимнего локдауна.

"К сожалению мой прогноз по снижению пандемии не подтвердился, хотя я не мог учесть, что у нас будут оазисы в стране, где были толпы людей из разных областей, в которых вирус "не распространялся". Встречайте Буковельский штамм. К сожалению, вирус оказался хитрее тех, кто думал, что есть проворнее и его это не коснется", - пишет Жиравецкий.

Также он рассказал, что во Львове в настоящее время непростая ситуация с коронавирусом, и рекомендовал жителям города воздержаться от массовых праздничных мероприятий.

"Ситуация с Ковидом в городе такова, что всем все же лучше быть дома. Гулять в парках можно и даже нужно, но забавы, если вы еще не болели, пока отсрочьте. И так вирус существует, и он сейчас действительно быстрее распространяется", - говорит медик.

Жиравецкий обратил внимание, что в случае заболевания COVID-19 критическим периодом считают 6-7 день после первых симптомов.

"Взлетел анализ ЦРП - вам нужен антибиотик! Всем, у кого неожиданно поднялась температура, желательно на второй день сделать ПЦР тест или антиген на COVID-19", - советует врач.

Также он добавил, что самоизоляция при заболевании может спасти от вероятных осложнений.