UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не встиг розлучитися з Джей Ло, а вже знайшов іншу: Бена Аффлека підозрюють у новому романі

Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

52-річний актор Бен Аффлек продовжує вести насичене життя, незважаючи на розлучення з Дженніфер Лопес. Днями його помітили у компанії 36-річної дочки американського політика Роберта Френсіса Кеннеді-молодшого.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Так, повідомляється, що Бен та Кік Кеннеді проводили час разом у ресторані Polo Loun у готелі Beverly Hills, а також в інших популярних серед знаменитостей місцях.

Видання зазначає, що природа стосунків між парою залишається невідомою, як і обставини їхнього знайомства.

Можливо, вони перетнулися у спільних колах: Кік брала участь у телешоу "Стримай свій ентузіазм" і "Новини", а також знялася в комедійній драмі "Страх і ненависть в Аспені".

Вона закінчила Стенфордський університет у Каліфорнії, де вивчала історію і театр.

Кік Кеннеді з батьком (фото: instagram.com/kickkennedy)

Нагадаємо, цього тижня сталося те, чого віддані шанувальники Дженніфер Лопес і Бена Аффлека побоювалися - одна з найкрасивіших пар Голлівуду розлучилася. Співачка навіть вирішила повернути своє дівоче прізвище.

Чутки про розрив подружжя почали з'являтися ще навесні, і виявилося, що документи на розлучення було подано в той самий період.

Проте зірки ретельно приховували свої проблеми від громадськості і робили все можливе, щоб уникнути обговорень про це.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дженніфер ЛопесБен АффлекСтосункиЗірки